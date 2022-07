A proibição da Rússia terminará quando a Europa ‘começar a se aquecer com lenha’ – treinador de hóquei – CMIO Esportes

O Conselho Disciplinar da Federação Internacional de Hóquei no Gelo rejeitou um recurso contra a proibição da Rússia nesta semana

Autoridades internacionais de hóquei no gelo vão repensar sua proibição à Rússia assim que a Europa for forçada a começar a se aquecer com lenha, de acordo com o ex-técnico da seleção russa Vladimir Plyuschev.

O Conselho Disciplinar da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) rejeitou um apelo da Rússia nesta semana, o que significa que todas as equipes russas permanecem suspensas.

O IIHF proferiu sua punição original em fevereiro como resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia e também despojou a Rússia do Campeonato Mundial masculino de 2023 e do Campeonato Mundial Júnior de 2023.

Autoridades da Federação Russa de Hóquei no Gelo sugeriram que ainda podem recorrer da proibição do IIHF no Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS) na Suíça.













Reagindo à notícia, Plyuschev disse à TASS que o resultado era esperado, mas previu que o hóquei russo retornará ao cenário internacional assim que a operação militar terminar, ou mesmo antes disso, quando as reservas de energia fornecidas pela Rússia começarem a se esgotar na Europa.

“Todo mundo foi dirigido contra nós, em todas as questões – econômica, humanitária, militar, esportiva. Você achou que eles abririam uma exceção para nós aqui?” disse Plyuschev.

“Acho que tudo será cancelado quando a operação especial [in Ukraine] termina, e talvez um pouco mais cedo – mais perto do outono.

“Quando começarem a aquecer a Europa com lenha, aí vão pensar. Só entendem a conversa a partir de uma posição de força”, disse. acrescentou Plyushchev.

Os temores continuam aumentando na Europa de que a Rússia possa desligar completamente seu fornecimento de energia, enquanto as preocupações continuam com uma grande recessão.

Enquanto os oficiais de hóquei russos podem ir ao CAS para apelar contra a decisão do Conselho Disciplinar do IIHF, Plyushchev, 67, questionou qual seria o objetivo.

"Já foi provado repetidamente que é inútil, inventaram dopings que não existem", ele alegou.













“Você precisa tentar quando estiver confiante em suas habilidades, quando tiver certeza de que será ouvido.” aconselhou Plyushchev, que treinou a seleção russa em 2002-03 e passou várias temporadas no comando das equipes juvenis do país.

O treinador de hóquei então fez referência ao ginasta russo Ivan Kuliak, que recentemente foi banido por um ano por sua aparição com um símbolo ‘Z’ em um evento da Copa do Mundo em Doha.

“Agora nossa ginasta foi proibida de participar de nossas próprias competições, ou seja, tudo chegou a tal estado – um atleta russo não pode competir em competições russas apenas por causa da presença do símbolo ‘Z’ em uma camiseta, então em breve eles serão proibidos de ir ao banheiro ” concluiu Plyushchev.