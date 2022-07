Corredor despojado de medalha após mãe ajudá-lo a cruzar a linha de chegada (VÍDEO) — CMIO Esportes

Uma mãe que ajudou seu filho a cruzar a linha de chegada em uma corrida de 10 km, quando ele parecia prestes a desmaiar de exaustão, custou ao corredor uma medalha de prata.

Artem Burtsev liderou o evento na região de Yakutia, no Extremo Oriente russo, durante a maior parte de sua duração.

Perto do final, no entanto, ele começou a tropeçar no calor de 34C (93F) e foi ultrapassado por um adversário.

Vendo seu filho lutando, sua mãe correu para a pista e o ajudou a cruzar a linha de chegada.

Mas foi decidido que a interferência custaria a Burtsev uma medalha de prata.

O primeiro vice-ministro de Cultura Física e Esportes da Yakutia, Alexander Bugaev, referiu-se às regras observando que não deve haver “estranhos” na pista como “ajuda externa é imediatamente uma desqualificação.”

“Quando Burtsev cruzou a linha de chegada, sua mãe o ajudou… A decisão foi tomada pelo painel de juízes”, confirmou Bugaev, de acordo com Sports.ru.

Bugaev acrescentou que, se sua saúde permitir, Burtsev participará da corrida de 5 km na quinta-feira, sob a supervisão de médicos.

O incidente teve ecos de uma ocorrência semelhante nas Olimpíadas de Barcelona, ​​em 1992, envolvendo o corredor britânico Derek Redmond, que havia alcançado o melhor tempo na primeira rodada do evento de 400m e venceu suas quartas de final.

Nas semifinais, Redmond começou bem, mas depois rasgou o tendão com cerca de 250 metros de folga. Quando as macas foram trazidas para ele, Redmond decidiu que queria terminar sua corrida e foi acompanhado na pista por seu pai Jim, que havia invadido a segurança.

Em cenas memoráveis, Derek e Jim terminaram a corrida de braços dados e foram aplaudidos de pé pelos 65.000 apostadores presentes. Como Burtsev, porém, Redmond foi desqualificado para o ato e sua performance foi oficialmente registrada como ‘Não terminou’.

Décadas depois, o Comitê Olímpico Internacional (COI) usou imagens do momento como tema de um de seus vídeos ‘Celebrate Humanity’ em 2006.

“A força é medida em libras. A velocidade é medida em segundos. Coragem? Você não pode medir a coragem.” ler uma mensagem no clipe.

Nos próximos anos, talvez Burtsev e sua mãe possam ser reverenciados da mesma forma que os Redmonds no esporte russo.