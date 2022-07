Jogador de hóquei defende contratação pela equipe russa apesar da proibição nacional — CMIO Esportes

Janis Kalnins concordou com os termos do clube KHL Amur Khabarovsk e provavelmente não representará mais a Letônia como consequência

O goleiro letão Janis Kalnins deve ser banido da seleção nacional de hóquei no gelo de seu país depois de assinar um contrato com o clube da Kontinental Hockey League (KHL) Amur Khabarovsk, e afirmou que tomou a decisão pelo bem de sua família no crepúsculo de sua carreira.

Amur anunciou seu acordo com Kalnins, de 30 anos, na quarta-feira, com o jogador aceitando que era um “decisão impopular” para a mídia letã, mas que foi feito de forma realista, pois ele pode não ter muito tempo de sobra no nível superior.

“Foi a melhor opção para a minha família e para a minha vida depois do hóquei” Kalnins explicou ao Sportacentrs.

“Sou um homem adulto e estou ciente da reação que as pessoas podem ter e como a mídia vai distorcer isso. Cada um de nós vive nossas vidas e toma as decisões que são melhores para nós mesmos e nossa família.”

A jogada ousada de Kalnins ocorre em meio a uma controvérsia em torno do compatriota Miks Indrasis, que teria assinado um contrato de um ano com o Spartak Moscou.

Após a notícia da transferência, o secretário-geral da Federação Letã de Hóquei no Gelo, Roberts Pluzejs, sugeriu que o atacante não seria mais convidado para a seleção nacional.













Esta semana, porém, Indrasis foi às redes sociais e escreveu que as informações publicadas pelo Spartak Moscou sobre sua entrada no clube “não é verdade”.

“Não tenho contrato válido com este clube!” o jogador alegou.

“Muito pelo contrário – tenho contrato com outra equipa. O Spartak está insatisfeito com a minha recusa em jogar na Rússia, por isso este é o comportamento deles!”

O parlamento letão promulgou uma proibição em abril que impede equipes letãs como o Dínamo de Riga de competir na KHL e que afirma que indivíduos que assinam acordos com clubes da Rússia não poderão jogar pela seleção nacional.

Indrasis salientou que ele é um “Patriota letão” de quem “atitude para com o meu país sempre foi expressa na [sports arena]vestindo a camisa em nove Campeonatos Mundiais consecutivos!”

Reagindo às alegações de Indrasis, o Spartak sugeriu que o assunto será resolvido por sua equipe jurídica, pois eles dizem ter um contrato válido com o jogador que foi “assinado de acordo com os regulamentos e registrado no KHL Central Information Bureau”.

“Todos os contratos da KHL são reconhecidos pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) e devem ser executados. A questão do contrato atual entre Spartak e Miks Indrasis será decidida no campo jurídico, e não no espaço público”, eles insistiram em um comunicado.













“Se o jogador decidir não cumprir os termos do contrato, ele deve pagar uma indenização ao clube de acordo com os regulamentos da KHL”, acrescentou Spartak.

Passando o final da temporada passada no EHC Biel, na Suíça, Indrasis já jogou por outras equipes russas, incluindo Dínamo de Moscou, Vityaz e Almirante Vladivostok.

Quanto a Kalnins, ele jogou pelo Dínamo de Riga na KHL, mas também passou um tempo na Finlândia e na Suécia, onde seu último clube e atual campeão da SHL, o Vaxjo Lakers, está sediado.

Devido à sua mudança para a Rússia, uma aparição nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim pode ser a última vez que Kalnins representa seu país.

Juntamente com a Letônia, as autoridades de hóquei na Suécia e na Finlândia também disseram que os jogadores que optarem por aparecer na Rússia não serão considerados para a seleção nacional.