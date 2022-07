Griner faz apelo direto a Biden no caso russo de drogas — CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino detida, Brittney Griner, disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, que teme ficar atrás das grades na Rússia indefinidamente, enquanto implora para que ele não esqueça ela e seus companheiros americanos detidos.

Griner foi presa em um aeroporto perto de Moscou em 17 de fevereiro depois que cartuchos de vape contendo óleo de cannabis foram encontrados em sua bagagem.

Griner pode pegar até 10 anos de prisão e foi formalmente julgado no Tribunal da Cidade de Khimki, nos arredores de Moscou, na sexta-feira, para enfrentar acusações de contrabando de drogas.

Em sua carta a Biden, que foi entregue à Casa Branca na segunda-feira, Griner exigiu: “Por favor, faça tudo o que puder para nos trazer para casa.”

Ela também revelou que votou pela primeira vez em 2020, apoiando Biden em sua batalha com Donald Trump.













“Eu acredito em você. Ainda tenho tanto a fazer com minha liberdade que você pode ajudar a restaurar. Sinto falta da minha esposa! Sinto falta da minha família! Sinto falta dos meus companheiros de equipe! Me mata saber que eles estão sofrendo tanto agora . Sou grato por tudo o que você pode fazer neste momento para me levar para casa “ acrescentou Griner.

“(Enquanto) estou sentado aqui em uma prisão russa, sozinho com meus pensamentos e sem a proteção de minha esposa, família, amigos, camisa olímpica ou qualquer conquista, estou apavorado de poder estar aqui para sempre”. ela também confessou no documento, do qual vários trechos foram divulgados à mídia americana.

Além disso, Griner também mencionou seu pai veterano da Guerra do Vietnã e observou que sua família geralmente homenageia militares no dia 4 de julho.

“Dói pensar em como costumo comemorar este dia, porque a liberdade significa algo completamente diferente para mim este ano”, disse. ela disse.

No mesmo dia em que a correspondência foi recebida, a Casa Branca reiterou suas alegações de que a Rússia está “detenção indevida” o de 31 anos.

“O governo dos EUA continua trabalhando agressivamente – usando todos os meios disponíveis – para trazê-la para casa”, Leia uma declaração da porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Adrienne Watson, que também disse que a equipe de Biden está em contato regular com a família de Griner.

A esposa de Griner, Cherelle, insistiu que quer que as autoridades dos EUA façam mais para garantir a libertação de seu parceiro, expressando dúvidas sobre seus esforços até agora.

O julgamento de Griner foi adiado até 7 de julho, com o Kremlin reiterando sua posição sobre sua situação.

Em comentários transmitidos pela RIA, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov refutou as alegações de que a detenção de Griner é politicamente motivada.













“Não posso comentar as ações do tribunal russo, não tenho o direito de fazê-lo”, disse. disse Peskov.

“Nós nunca fazemos isso. Eu só posso operar com fatos. Os fatos dizem que esse eminente atleta foi detido com drogas ilegais que continham substâncias entorpecentes.

“A legislação russa tem tais (leis) que prevêem punições para tais crimes, mas, novamente, isso é apenas uma declaração.

“Foi com isso que ela foi detida e o que está em nossa legislação.”

Griner é bicampeã olímpica e oito vezes All-Star da WNBA em sua terra natal. Ela estava viajando para a Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante a offseason da WNBA, algo que ela fez nos últimos anos.

Os advogados de Griner disseram que a estrela do basquete não tem queixas sobre suas condições de detenção enquanto seu julgamento continua.