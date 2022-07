Rússia perde recurso contra proibição de hóquei — CMIO Esportes

O Conselho Disciplinar da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) rejeitou um apelo da Federação Russa de Hóquei no Gelo contra a proibição de equipes nacionais russas de competições internacionais.

O Conselho do IIHF proferiu a proibição no final de fevereiro como uma resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia, o que significou que a seleção masculina ficou de fora do Campeonato Mundial na Finlândia este ano.

A Rússia também foi proibida de sediar eventos da IIHF e mais tarde foi destituída do Campeonato Mundial Júnior de 2023 e do Campeonato Mundial Masculino de 2023.

A rejeição do recurso foi anunciada no site oficial do IIHF, e o presidente Luc Tardif disse que congratulou-se com a medida “que apóia a decisão do Conselho do IIHF de proibir a participação das equipes russa e bielorrussa e de retirar os dois eventos do programa do Campeonato Mundial que estavam programados para ocorrer na Rússia na próxima temporada”.

“Afirmamos que esta decisão foi tomada por preocupação com a segurança e o bem-estar dos jogadores, funcionários, dirigentes, mídia e espectadores, e estamos satisfeitos que o Conselho tenha concordado”. acrescentou Tardif.

"O conselho independente apoiou nossa visão de que seria um risco de segurança inaceitável sediar o WM20 e o WM na Rússia ou ter as equipes russa e bielorrussa participando atualmente das competições do IIHF".













Esses movimentos também significam que os árbitros e oficiais russos não podem ser usados ​​para torneios internacionais, enquanto os russos também são proibidos de manter poções nos comitês da IIHF.

Agora que o IIHF rejeitou o recurso, a federação russa de hóquei pode levar suas preocupações ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, onde outras federações esportivas russas, como a União Russa de Futebol (RFU), protestaram contra ações semelhantes. das autoridades europeias e globais UEFA e FIFA.

Em mais um golpe para o esporte russo na terça-feira, a Federação Internacional de Esqui (FIS) estendeu a suspensão de atletas russos até o final da temporada de verão de 2022, conforme também confirmado em seu site oficial.

Esta decisão foi tomada em uma reunião do Conselho da FIS em Zurique na tarde de terça-feira e será revisada “no outono, à medida que a situação na Ucrânia evolui”.

Como consequência da proibição original, a Rússia perdeu o direito de sediar a final da temporada da Copa do Mundo em Tyumen, marcada para 18 a 20 de março.