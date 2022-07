Chefe de hóquei russo busca esclarecimentos sobre estrela detida — CMIO Esportes

Ivan Fedotov teria sido detido por suspeita de tentativa de evasão do serviço militar

A Federação Russa de Hóquei no Gelo pediu aos funcionários do governo que esclareçam a situação em torno do goleiro Ivan Fedotov, que foi detido em São Petersburgo na sexta-feira. O jovem de 25 anos foi detido por suspeita de tentar fugir do serviço militar, e desde então foi relatado que ele foi enviado para um centro da Marinha no norte da Rússia.

“A Federação Russa de Hóquei no Gelo está monitorando a situação com o goleiro da seleção russa Ivan Fedotov em relação ao seu serviço no exército. A federação entrou em contato com órgãos governamentais para esclarecer os detalhes do caso”, disse. leia uma declaração do presidente Vladislav Tretiak, ex-goleiro tricampeão olímpico.

Os detalhes sobre o caso de Fedotov ainda estão surgindo, embora vários relatos da mídia russa indiquem que ele está na cidade de Severodvinsk, às margens do Mar Branco, na região norte de Arkhangelsk.

A TASS citou anteriormente uma fonte dizendo que o jogador estava em Severmorsk, na região de Murmansk, mais ao norte, com alegações de que ele poderia ser enviado para Novaya Zemlya, no Círculo Polar Ártico, para realizar seu serviço militar.













Um funcionário da Frota do Norte da Rússia disse à RIA Novosti na segunda-feira que Fedotov não havia se alistado e estava apenas em um centro de treinamento naval.

“Na Frota do Norte, não temos um militar como Ivan Fedotov, ele entrou na unidade de treinamento da Marinha”, disse o representante.

“Quando há uma distribuição [of students] após o treinamento e ele entrar na Frota do Norte, então podemos falar sobre o serviço dele. Agora ele está apenas estudando.”

Os relatórios indicam que Fedotov permanecerá no centro de treinamento até pelo menos setembro, após o qual seu destino será decidido.

A situação colocou em dúvida os planos de Fedotov de ir para a NHL nos Estados Unidos, onde ele assinou um contrato com o Philadelphia Flyers em maio, após o término de seu contrato com o CSKA Moscou.

Enquanto estava no CSKA, Fedotov ajudou a equipe a conquistar o título da Copa Gagarin de 2022 – o equivalente da KHL à Stanley Cup – e ganhou o prêmio de ‘Goalie of the Year’ da liga.

Fedotov também fez parte da equipe russa que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em fevereiro.

Houve alegações na mídia russa de que a situação atual de Fedotov pode ter surgido por causa de uma disputa com o ex-time CSKA Moscou, uma instituição esportiva que é tradicionalmente associada aos militares russos.













O advogado de Fedotov, Alexey Ponomarev, rejeitou qualquer irregularidade em relação ao serviço militar, que é obrigatório para homens russos entre 18 e 27 anos, a menos que tenham uma isenção válida.

Ponomarev disse que um recurso legal já havia sido lançado em nome de seu cliente para cancelar sua aparente convocação para o serviço militar.

Fedotov foi visto sendo detido na sexta-feira em São Petersburgo, onde estava realizando treinamento individual antes de sua mudança planejada para a NHL.

Ele adoeceu mais tarde naquele dia enquanto estava em um escritório de recrutamento militar, supostamente com gastrite, e foi transferido para um hospital da Marinha de ambulância.

No entanto, mais tarde ele foi transferido para o norte da Rússia, com relatos conflitantes sobre onde exatamente ele foi parar.

Comentando o caso na segunda-feira, o ministro do Esporte russo, Oleg Matytsin, disse que estava pronto para ajudar o Ministério da Defesa com quaisquer detalhes sobre o caso, mas que as pessoas devem “viver de acordo com a lei”.

“A questão da vida dos militares é de competência do Ministério da Defesa. Se eles precisarem de alguma ajuda, nós forneceremos. Estamos em contato próximo com colegas do Ministério da Defesa, faremos tudo o que for necessário”, disse. disse Matitsin.

Os empregadores da NHL propostos por Fedotov, o Philadelphia Flyers, disseram que são “consciente” dos relatórios de sua detenção e estão monitorando a situação.