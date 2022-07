White Sox cancela fogos de artifício após tiroteio em 4 de julho — CMIO Esportes

O time da MLB, o Chicago White Sox, entrou em contato com a liga sobre o adiamento de sua reunião com o Minnesota Twins depois que um atirador abriu fogo em um desfile do Dia da Independência de 4 de julho na segunda-feira, matando seis pessoas.

Enquanto o jogo ainda acontecia e a tempo, um show de fogos de artifício agendado para sua conclusão teve que ser cancelado.

Além disso, um momento de silêncio foi realizado antes do primeiro arremesso ser lançado na eventual vitória por 6 a 3 para os gêmeos.

Em um comunicado, o White Sox disse que seus corações estavam com a comunidade de Highland Park, onde o ataque ocorreu. Robert E. Crimo III, 21, foi preso por suspeita de realizar o terrível incidente.

“Toda a organização do Chicago White Sox expressa nossas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas inocentes do terrível tiroteio de hoje e a todos aqueles que foram afetados por esta tragédia”, acrescentou. disse a franquia.

As autoridades dizem que Crimo abriu fogo contra o desfile na comunidade de Highland Park por volta das 10h15, horário local, quando estava cerca de três quartos do caminho.

Isso enviou centenas de manifestantes, crianças em bicicletas e pais com bebês em carrinhos de bebê fugindo por segurança, e o porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Christopher Covelli, afirmou que Crimo usou um agora recuperado “rifle de alta potência” disparar de um local isolado em cima dele um prédio comercial que o fez “muito difícil de ver”.

Membros da organização White Sox criticaram a facilidade de obter essas armas de fogo e a frequência com que tiroteios em massa estão ocorrendo nos EUA ultimamente, com mais 30 pessoas feridas em Highland Park.













“Acho que o acesso ao armamento que está sendo usado… algo precisa mudar”, exigiu o jogador do White Sox, Liam Hendriks. “Algo precisa ser feito, algo precisa acontecer. Porque é muita gente perdendo a vida.

“Não se trata apenas das pessoas que estão perdendo a vida, são as famílias delas. É a tragédia que eles passam como uma comunidade inteira, quando as pessoas estão preocupadas em sair de casa, preocupadas em fazer as coisas do dia-a-dia de ir trabalhar ou qualquer uma dessas coisas”, Hendriks continuou.

“Nós realmente precisamos refletir sobre o que está acontecendo. Acho que não está sendo feito o suficiente.”

“Infelizmente, é quase diariamente”, comentou o gerente do White Sox, Tony La Russa. “Com muita frequência.

“Mesmo quando há uma explicação, não há explicação. Não faz sentido.”

Uma comunidade unida no Lago Michigan, Highland Park já foi o lar da lenda do basquete Michael Jordan quando ele jogou pelo Chicago Bills, com a franquia da NBA também comentando sobre a tragédia.

“O que aconteceu hoje em Highland Park foi horrível e sem sentido” disse o Touros em sua própria declaração.

“Ao longo dos anos, Highland Park foi o lar de muitos membros da nação Bulls, incluindo vários jogadores e funcionários do Bulls. Nossa conexão com a comunidade é pessoal e ocupa um lugar particularmente especial em nosso coração. comunidade e todos os afetados, e os apoiamos enquanto todos lamentamos esta tragédia”, os Bulls continuaram.

Os Bulls também disseram que a violência armada “inflige dor a nossos amigos, vizinhos, famílias, empresas e comunidades”com o incidente de Highland Park uma situação “um em que estivemos muitas vezes” enquanto “dizer o que parece ser as mesmas palavras e expressar os mesmos sentimentos”.













A equipe prometeu se comprometer a mudar e usar seus recursos para resolver um problema “epidemia de violência armada”como os rivais do White Sox, o Chicago Cubs, disseram que eram “com o coração partido e aflito” pela violência.

No futebol americano, o Chicago Bears marcou o tiro “insensato e vergonhoso” e time de hóquei do Chicago Blackhawks estressado este “todos merecem se sentir seguros onde vivem, trabalham e se divertem”razão pela qual esses tiroteios “simplesmente não pode ser aceito como lugar-comum”.

Em outros lugares em Chicago e Illinois, várias cidades próximas cancelaram eventos que muitas vezes incluíam desfiles e fogos de artifício.