Estrela russa de hóquei no gelo detida — CMIO Esportes

Ivan Fedotov também está doente em um centro de registro militar em São Petersburgo

Ivan Fedotov, goleiro da seleção russa e da equipe da NHL Philadelphia Flyers, foi detido em São Petersburgo na sexta-feira por supostamente evitar deveres militares – enquanto os relatórios também indicam que o jogador de 25 anos passou mal em um escritório de alistamento militar e exigiu transporte para um hospital próximo.

Fedotov, nascido na Finlândia, que assinou um contrato com os Flyers em maio, foi detido após uma sessão de treinamento no Ice Palace em São Petersburgo, segundo a Match TV, depois que autoridades tentaram localizar o jogador a pedido da promotoria militar. .

Sabe-se que ele é suspeito de tentar fugir do serviço militar. De acordo com o artigo 328 do Código Penal da Rússia, Fedotov pode pegar até dois anos de prisão.

O contrato de Fedotov com o ex-time CSKA Moscou terminou em 1º de maio, e ele assinou um contrato com a equipe americana pouco depois. O CSKA tem laços estreitos com as forças armadas russas e seus membros são considerados membros das forças armadas russas.

Seu contrato com o lado da NHL é relatado em até US $ 1,1 milhão.

Relatórios anteriores indicaram que as autoridades estavam procurando Fedotov em vários locais da cidade.

“Estamos cientes dos relatórios e estamos investigando a situação. Não temos mais comentários no momento,” O presidente de operações de hóquei da Flyers, Chuck Fletcher, disse em um breve comunicado postado nas mídias sociais.

Foi ainda relatado pelo Sportrbc.ru que Fedotov começou a se sentir mal enquanto estava sob custódia e foi transportado do escritório de alistamento militar em uma ambulância para um hospital local de doenças infecciosas.

“A ambulância foi chamada para ele,” Fontanka citou uma fonte não identificada como tendo dito. “[It] levou o jogador de hóquei para um dos hospitais da cidade.”

Não houve mais atualizações sobre a condição do jogador ou sobre sua detenção.

Fedotov foi o goleiro da equipe russa nos recentes Jogos Olímpicos de Pequim, onde ajudou a equipe ROC a conquistar uma medalha de prata. Ele também ajudou a levar seu time do CSKA Moscou ao título da Kontinental Hockey League (KHL) na temporada passada, antes de optar por continuar sua carreira nos Estados Unidos.

Ele também foi nomeado na temporada passada em uma lista de três homens para o melhor goleiro da KHL.