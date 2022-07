Top seed Swiatek surpreendeu em Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

A série invicta de 37 partidas da número um do mundo Iga Swiatek chegou ao fim no sol de julho em Londres na tarde de sábado, depois que ela foi derrotada em dois sets pela francesa Alize Cornet em um dos maiores choques da história recente de Wimbledon.

Cornet se tornou a primeira mulher a derrotar o polonês em quatro meses, triunfando em dois sets (6-4, 6-2) em uma partida em que dominou do início ao fim.

Swiatek, de 21 anos, era uma das favoritas para conquistar o que seria seu segundo Grand Slam do ano, mas encontrou uma resistência inesperada de Cornet, de 32 anos.

Tão frequentemente composta na quadra, Swiatek parecia perder a calma cedo, como evidenciado por ela chutando sua própria raquete em uma rara demonstração pública de frustração – mas mesmo quando o polonês começou a encontrar o tipo de tiros para os quais os fãs se acostumaram ao longo de sua carreira. recente, Cornet mostrou uma incrível capacidade de absorver o jogo de poder de Swiatek e devolvê-lo com interesse.

Talvez fosse o relativo desconforto de Swiatek na grama ou apenas um raro dia de folga, mas Cornet parecia ser mais do que capaz de responder a quaisquer perguntas feitas a ela por seu célebre oponente.

Mesmo depois de parecer que Swiatek havia feito um grande avanço ao vencer os dois primeiros jogos do segundo set, Cornet se estabilizou e conseguiu seis jogos consecutivos e conquistou a partida graças a outro erro incomum de Swiatek quando ela acertou um forehand no meio da rede.

“Não tenho palavras agora – isso me lembra da vez em que venci Serena [Williams] na mesma quadra há oito anos exatamente”, disse Cornet depois.

“Esta quadra é um amuleto da sorte para mim. Eu sou um grande fã de Iga [Swiatek]ela é tão talentosa e uma jogadora incrível e boa embaixadora do tênis feminino, então estou muito lisonjeada por vencê-la hoje.

“É para este tipo de jogo que vivo, para o que estou a treinar, é isso que me impulsiona e sabia que podia fazê-lo. Eu tinha essa crença mesmo com as vitórias dela, pensei que há um momento em que você pode vencê-la agora é na grama, então eu estava acreditando muito e tenho o melhor time ao meu lado e a melhor torcida.

“Acho que gosto das viradas, é uma sensação muito boa agora e preciso processar porque ainda sinto que estou jogando, não estou percebendo completamente o que fiz.

“Sou como um bom vinho, na França um bom vinho envelhece sempre bem, foi o que aconteceu comigo. É irreal – estou jogando uma das melhores temporadas da minha carreira me sinto muito bem em quadra, estou me divertindo muito me sinto bem fisicamente, oito anos depois da minha primeira qualificação na segunda semana posso dizer que estou ainda estou lá, ainda estou tão motivado e ainda tenho o fogo em mim e espero que vocês tenham gostado da partida.”

Notavelmente, a mulher derrotada por Swiatek na final do Aberto da França, a adolescente americana Coco Gauff, também foi eliminada de Wimbledon em um dia extremamente dramático em Londres.

Ajla Tomljanovic aguarda Cornet no confronto de segunda-feira das oitavas de final.