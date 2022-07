Ás do tênis explica decisão de abandonar a nacionalidade russa — CMIO Esportes

A especialista em duplas Natela Dzalamidze diz que sua decisão de abandonar sua nacionalidade russa na véspera de Wimbledon foi tomada devido ao seu desejo de competir nos Jogos Olímpicos.

Dzalamidze, de 29 anos, representou a Rússia ao longo de sua carreira até agora, mas optou por mudar sua nacionalidade para a Geórgia, o país de nascimento de seu pai – uma decisão que contornou a atual proibição de jogadores da Rússia e da Bielorrússia imposta pelos chefes de Wimbledon no na sequência da operação militar da Rússia na Ucrânia.

No entanto, Dzalamidze explicou que sua decisão não foi baseada apenas em sua ambição de competir em Wimbledon e explicou que era uma decisão que ela vinha refletindo há algum tempo devido aos seus sonhos de jogar nas Olimpíadas de 2024 em Paris.

“Eu estava pensando em fazer isso até o final do ano”, disse Dzalamidze. “Não era como se eu estivesse solicitando um novo passaporte – eu tenho um passaporte georgiano há muito tempo.

“Mas os jogadores russos estão banidos e pensei por que tenho que perder uma oportunidade de competir aqui?

“Eu tenho 29 agora. Quantos anos mais vou jogar tênis?”

Dzalamidze, na atual classificação de duplas da WTA, de 45, imediatamente a tornou a melhor jogadora de duplas da Geórgia e a colocou na disputa por representar seu novo país na capital francesa em dois anos.

“Tomei a decisão para ter oportunidades no futuro de competir nas Olimpíadas,” ela adicionou.

“Eu preciso jogar partidas pela seleção.”

Dzalamidze, que tem dois títulos de duplas da WTA em seu nome, acrescentou que não espera que seu relacionamento com os tenistas russos seja afetado por sua decisão – e diz que foi uma grande honra representar o tênis russo para a maioria dos sua carreira.

“O máximo de [my Russian teammates] sabia do meu plano no início do ano. Não foi uma surpresa,” ela explicou.

“Eu jogo duplas com garotas russas na maioria das vezes. Eu amo a Rússia e a Geórgia. No meu sangue há duas partes diferentes.

“Eu sou meio russo. Eu os representei metade da minha vida. Eu amei cada minuto estando na quadra como um russo.”

No entanto, Dzalamidze terá que esperar pelo menos mais um ano se quiser se classificar para as últimas etapas em Wimbledon, já que ela e sua nova dupla, a sérvia Aleksandra Krunic, foram eliminadas em dois sets no sábado pela dupla britânica de Heather Watson e Harriet. Dardo.