Piloto de F1 sobrevive a esmagamento arrepiante (VÍDEO) — CMIO Esportes

O piloto chinês Zhou Guanyu milagrosamente saiu ileso de um acidente potencialmente grave no Grande Prêmio da Inglaterra de domingo em Silverstone.

O piloto da Alfa Romeo, de 23 anos, colidiu com o britânico George Russell na primeira curva da primeira volta, enquanto os dois disputavam a posição, o que fez os dois carros saírem da famosa pista.

O motorista da Mercedes, Russell, parecia ileso, mas as preocupações cresceram rapidamente para Zhou depois que seu carro capotou e derrapou no cascalho e em uma cerca. Ele finalmente parou em um ângulo estranho entre uma barreira de pneus e a cerca de segurança.

Temendo o pior, Russell saiu de seu veículo e correu em direção ao carro de seu rival chinês em uma tentativa de ajudá-lo – com sua decisão de deixar o carro perdendo suas chances de reentrar na corrida.

Parece, no entanto, e para seu crédito, que o piloto britânico Russell estava mais preocupado com a segurança de Zhou do que com suas próprias chances na corrida em casa.

O órgão regulador da Fórmula 1, a FIA, logo disse à mídia que equipes de emergência estavam à disposição em instantes para prestar socorro.

O motorista novato Zhou permaneceu consciente o tempo todo e foi levado a um centro médico próximo para avaliação. Mais tarde, foi confirmado pela Alfa Romeo que Zhou não sofreu ferimentos graves no acidente de alta velocidade.

Atualização: Zhou foi declarado apto e liberado do centro médico do circuito.#BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) 3 de julho de 2022

“Ele está conscientes, falando e sem fraturas. Considerando as circunstâncias, ele é muito bom,” um porta-voz da FIA confirmou.

Russell, que parecia ter sido empurrado por trás por outro carro que o levou a colidir com o carro de Zhou, mais tarde explicou o acidente: “Eu fui inundado por outros carros e a próxima coisa que eu sei que eu fui tocado, eu estava do lado de Zhou e foi isso.”

O controle de corrida finalmente decidiu reiniciar a corrida com sua posição original no grid, mas sem os envolvidos no acidente.

Alex Albon também se envolveu em um acidente na primeira volta e não conseguiu reiniciar a corrida, enquanto o ato altruísta de Russell ao tentar verificar seu colega piloto após o acidente significa que Silverstone será a primeira corrida no calendário de 2022 em que ele não consegue terminar entre os cinco primeiros.