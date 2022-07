Grão-mestre russo prepara confronto pelo título mundial com Carlsen — CMIO Esportes

Ian Nepomniachtchi, o grande mestre russo e atual sétimo classificado do mundo, desafiará o campeão mundial Magnus Carlsen em uma partida de 12 jogos em novembro, depois de garantir a vitória no Torneio de Candidatos da FIDE na Espanha no domingo.

Nepomniachtchi, de 31 anos, precisava de um empate em duas rodadas no jogo de domingo depois de aumentar sua vantagem nos últimos dias sobre Ding Liren e Hikaru Nakamura, e o fez contra Richard Rapport para estabelecer um confronto de alto risco com o melhor jogador do mundo no final de 2022.

‘Nepo’, como é conhecido por alguns, foi autoritário o tempo todo, jogando agressivamente quando precisava, mas também mostrou seu olho afiado para identificar ameaças contra ele, pois foi forçado a defender posições em várias ocasiões.

No final, o Grão-Mestre russo – que estava jogando sob uma bandeira neutra devido às sanções esportivas impostas aos jogadores russos após a operação militar do país na Ucrânia – foi consistentemente cabeça e ombros na frente de sua competição, alguns dos quais se atrapalharam em momentos inoportunos ao longo do evento.

A estrela russa acabou conseguindo uma pontuação de 8,5/12 com 5 vitórias, bem como uma classificação ao vivo de 2792 – vencendo o evento com uma rodada de antecedência.

Ele também venceu o mesmo evento no ano passado antes de perder 7½-3½ para Carlsen.

Nepomniachtchi resumiu sua vitória com extravagância típica: “Como disse há dois anos, é muito importante tentar não perder. Se você não perder, certamente vai dar certo.”

Carlsen, por sua vez, elogiou o desempenho de Nepomniachtchi imediatamente após a conclusão do torneio.

“Ele está jogando muito bem”, anunciou o norueguês. “Ele está aproveitando ao máximo suas chances. Houve muitos jogos interessantes, mas ele converteu todas as suas vantagens muito bem e salvou posições ruins, então ele tem sido de longe o melhor.

“Não, eu não esperava [him to win] mas ele foi criminalmente subestimado por especialistas e probabilidades de apostas, mas eu ainda achava que Ding ou Fabiano eram favoritos ainda maiores.

“Mas parabéns, ele se saiu muito bem.”