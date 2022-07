Djokovic atinge novos marcos com impressionante vitória em Wimbledon — CMIO Esportes

O tenista está agora nas quartas de final do Grand Slam pela 13ª vez

Novak Djokovic fez história mais uma vez no domingo ao derrotar Tim Van Rijthoven para garantir seu lugar nas quartas de final em Wimbledon.

A vitória foi a 25ª vitória consecutiva de Djokovic em nível de turnê na grama, que é a terceira sequência mais longa dessa natureza na era Open.

Mas sua 25ª vitória consecutiva em Wimbledon no geral significou que ele também empatou com o herói de infância Pete Sampras em quarto lugar para a mais longa invencibilidade no SW19 na era Open, e também manteve suas esperanças de empatar a lenda americana com sete triunfos no britânico Grand Slam também.

Com sua 83ª vitória da carreira em Wimbledon também alcançada, mais duas podem ver Djokovic passar Jimmy Connors com o segundo maior número na competição, atrás do líder Roger Federer (105).

Em uma emocionante entrevista pós-jogo, Djokovic falou sobre o lugar especial que a Quadra Central se tornou para ele e relembrou como a primeira partida de tênis que ele assistiu na televisão quando criança de quatro ou cinco anos na Sérvia foi Sampras vencendo seu primeiro título lá.

A memória de Djokovic estava um pouco errada, pois ele teria na verdade seis anos quando Sampras conquistou sua primeira coroa de Wimbledon em 1993.

Mas ainda assim, o marco “me inspirou muito” ele disse, e “me fez apaixonar por este belo esporte”.

“Desde então, sempre sonhei em jogar nesta quadra, em vencer Wimbledon, e agora tive a bênção e o privilégio de vencer mais de uma vez.

“Toda vez que eu entro na quadra você pode sentir a singularidade, simplesmente especial, tudo é especial na quadra. Toda branca, sem propaganda, tudo é focado nos jogadores e no tênis. Obrigado por estar aqui, e torná-lo ainda mais agradável “ disse aos presentes.

O sérvio garantiu seu lugar na 13ª quartas de final em Wimbledon ao vencer seu oponente por 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 em uma partida que o viu também vencer o toque de recolher local das 23h por 20 minutos.

Tomando o primeiro set com facilidade, Djokovic sofreu um susto no segundo set de 50 minutos, vencido por seu adversário na 104ª posição, que teve a torcida da quadra central atrás dele por um período.













Sem deixar dúvidas, no entanto, o veterano de 35 anos voltou para vencer o terceiro e quarto sets por 6-1, 6-2 e marcou um encontro com Jannik Sinner na terça-feira.

Em outra parte de sua entrevista, Djokovic descreveu Van Rijthoven como um “muito duro” adversário como um novo rosto no tour.

“Ele estava em alta nesta superfície e eu sabia que não seria fácil, com aquele saque, muito talento, um ótimo toque, um forehand poderoso.

“Ele pode causar muitos danos e demorei um pouco para me acostumar com seu ritmo. As condições sob o teto são um pouco diferentes … leva um pouco de tempo, um pouco de ajuste … mas no geral fechei bem a partida”, Djokovic continuou.

Além disso, Djokovic ficou aliviado por vencer o toque de recolher e não ter a partida disputada no segundo dia.

“Tive algumas experiências anteriores, jogando dois dias sob o teto, com [Rafael] Nadal há alguns anos. Nunca é muito agradável se você não conseguir terminar a partida no mesmo dia. Estou feliz por ter feito isso e estou ansioso para o próximo desafio “ ele concluiu.

Este virá contra Sinner, que deve apresentar uma tarefa mais difícil depois de ter acabado de derrotar o compatriota de Nadal e uma figura considerada o futuro do tênis espanhol e do esporte em geral em Carlos Alcaraz, também no domingo.

Ele próprio um novato, o italiano Sinner, de 20 anos, tornou-se o jogador mais jovem a chegar a esta fase da competição desde 2014.