Estrela de hóquei detida fará serviço militar no norte da Rússia – relatórios — CMIO Esportes

Ivan Fedotov foi detido em São Petersburgo na sexta-feira, supostamente por suspeita de evasão do serviço militar

O astro do hóquei no gelo Ivan Fedotov prestará serviço militar no norte da Rússia depois de ser detido em São Petersburgo na sexta-feira em meio a alegações de que ele tentou fugir de seus deveres militares, segundo relatos.

A TASS citou uma fonte da lei dizendo que Fedotov, 25, foi transportado para Severomorsk na região de Murmansk no fim de semana e deve seguir para o arquipélago de Novaya Zemlya dentro do Círculo Ártico.

“Ivan Fedotov já está em Severomorsk para o serviço militar. Presumivelmente, o local de serviço será uma das unidades militares localizadas em Novaya Zemlya, no Oceano Ártico”. disse a fonte.

No entanto, o jornal russo Sport-Express compartilhou uma foto de Fedotov, dizendo que ele estava de fato em um centro da marinha em Severodvinsk, uma cidade na região de Arkhangelsk, a sudeste de Murmansk.

Comentando a Championat, o advogado de Fedotov disse que os relatórios do serviço militar em Novaya Zemlya foram até agora apenas "especulação."













Um funcionário da Frota do Norte da Rússia também disse que era prematuro discutir o serviço militar do goleiro, afirmando que ele estava atualmente apenas em uma unidade de treinamento.

“Na Frota do Norte, não temos um militar como Ivan Fedotov, ele entrou na unidade de treinamento da Marinha”, o representante disse à RIA.

“Quando há uma distribuição [of students] após o treinamento e ele entrar na Frota do Norte, então podemos falar sobre o serviço dele. Agora ele está apenas estudando.”

Fedotov fez parte da equipe russa que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim no início deste ano.

O goleiro é um vencedor da Copa Gagarin com o CSKA Moscou, mas assinou um contrato com a equipe da NHL, o Philadelphia Flyers, quando seu contrato com a equipe russa terminou no final da temporada.

Diz-se que Fedotov esteve em São Petersburgo para treino pessoal em preparação para a próxima temporada. Ele foi detido a pedido do Ministério Público Militar por suspeita de evasão do serviço militar, crime punível com até dois anos de prisão. O advogado do jogador negou qualquer irregularidade.

Fedotov teria adoecido com gastrite enquanto estava em um escritório de alistamento militar em São Petersburgo e foi visto sendo levado para uma ambulância, mas depois foi transferido para o norte da Rússia.

Questionado sobre a situação na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse “existe a lei, não há necessidade de comentários emocionais”, de acordo com o RIA.

A nova equipe proposta por Fedotov, o Philadelphia Flyers, disse que está “consciente” da situação e estão monitorando os desenvolvimentos, embora qualquer mudança para os EUA para a próxima temporada agora pareça improvável.