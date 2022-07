Piloto de F1 explica o que ‘salvou sua vida’ após acidente de horror (VÍDEO) — CMIO Esportes

Zhou Guanyu esteve envolvido em uma das colisões mais horríveis da história recente da F1

O piloto de F1, Zhou Guanyu, felizmente viveu para contar a história após um terrível acidente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone no domingo, e mais tarde foi às mídias sociais para explicar o que ele acreditava ter salvado sua vida.

A corrida acabou sendo vencida por Carlos Sainz Jr., mas teve que ser suspensa antes do final de sua primeira volta devido a duas grandes colisões que envolveram vários pilotos.

Os replays mostraram como Pierre Gasly estava imprensado entre George Russell e Zhou, com o contato entre Gasly e Russell fazendo com que a Mercedes de Russell colidisse com o jovem chinês.

Isso rolou o carro de Zhou de cabeça para baixo pela área de escape da pista icônica antes de passar pela barreira e ser parado pela cerca localizada em frente a uma arquibancada.

Equipes de emergência imediatamente correram para o local para atender o piloto chinês e rival da Williams, Alex Albon.

Depois, do Hospital Coventry, Zhou twittou uma atualização sobre sua condição acompanhada de uma foto do jovem de 23 anos sentado em seu equipamento Alfo Romero.

“Estou bem, tudo limpo. Halo me salvou hoje. Obrigado a todos por suas mensagens gentis!” ele escreveu.

O dispositivo Halo está na F1 desde o início da temporada de 2018, com os tradicionalistas inicialmente se opondo à sua introdução, pois achavam que isso afetava a aparência desprotegida dos carros usados ​​no campeonato de elite.

Além de salvar a vida de Zhou, o Halo provavelmente evitou que Charles Leclerc sofresse uma lesão grave no GP da Bélgica de 2018, além de ser creditado por salvar pilotos em outros incidentes, como o acidente de bola de fogo de 2020 envolvendo Romain Grosjean no GP do Bahrain.

Zhou e Albon foram inocentados de ferimentos graves e depois liberados do hospital após verificações de precaução.

A dupla, junto com Russell, foi imediatamente descartada de continuar a corrida, que recomeçou exatamente às 15h36, horário local, após cerca de uma hora de atraso.

Na sequência, o companheiro de equipe do britânico e Lewis Hamilton criticou a decisão de não permitir que ele continuasse e exigiu que a F1 repensasse seu layout de barreira de pneus.

“Quando voltei, o carro já estava na carroceria e eles disseram que não podíamos reiniciar. Então é chato, porque o único problema que tivemos foi um furo”. disse Russel.

“O carro em geral estava bem. Houve um pouco de dano, mas nada impressionante”, disse. ele alegou.

Em todo o mundo do automobilismo, no entanto, Russell ganhou aplausos e foi apelidado de herói por ignorar uma bandeira vermelha e imediatamente pular de seu Mercedes para verificar se Zhou estava bem.

“Naquela posição, ele estava preso lá”, explicou Russell sobre a cena de horror. “Não há nada que ele poderia ter feito.”

“Precisamos pensar para evitar que o carro fique preso em uma lacuna tão fina, no espaço entre as barreiras de pneus e a cerca de metal. Ele estava preso lá sem ter para onde ir”, disse. acrescentou Russel.

“Foi um incidente incrivelmente assustador, não apenas para ele, mas tenho certeza para todos na multidão também. Não foi bom de ver.

“Obviamente, apostamos no duro porque não fiz um trabalho bom o suficiente ontem na qualificação e estávamos começando fora de posição.

“Sabíamos que ia ser muito complicado, mas fui completamente inundado por todos no início, e a próxima coisa que sei é que estava ao lado de Zhou. Há tantas emoções diferentes”, disse. ele concluiu.

Em outro lugar no Twitter, Russell estressado que o “coisa mais importante” foi que Zhou estava bem e ele também agradeceu aos comissários e equipe médica “pela sua resposta rápida” enquanto lamentava ainda mais a maneira como sua tarde terminou.

Russell ficou para torcer pelo companheiro de equipe Hamilton, que terminou em terceiro e manteve seu sexto lugar na classificação dos pilotos, liderado pelo atual campeão Max Verstappen, que ficou em sétimo em Silverstone.