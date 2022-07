Inimigos em guerra de Wimbledon são multados – CMIO Esportes

As tensões aumentaram quando os dois se enfrentaram na terceira rodada do Grand Slam no sábado

Os chefes de Wimbledon atingiram Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas com as maiores multas conjuntas da edição deste ano do Grand Slam até agora, depois que o sangue ruim prejudicou sua partida da terceira rodada no sábado.

Kyrgios armou um encontro das oitavas de final com Brandon Nakashima ao superar o grego por 6-7 (2), 6-4, 6-3, 7-6 (7) em um jogo tenso e apertado.

Depois de ser esbofeteado com uma violação do código durante a vitória, no entanto, ele foi multado em US $ 4.000 por gritar um “obscenidade audível”.

Do outro lado da quadra, Tsitsipas terá que pagar uma multa de US$ 10.000 por “conduta antidesportiva” decorrentes das violações do código de abuso de duas bolas que ele foi administrado durante sua derrota.

O ponto de virada da ação veio quando Tsitsipas jogou uma bola nas arquibancadas que errou por pouco um espectador.

Kyrgios exigiu que seu oponente fosse inadimplente, mas o jogo continuou com Kyrgios, eventualmente, garantindo a continuação de uma campanha que o vê capaz de igualar a melhor campanha da carreira até as quartas de final em 2014.

Os dois homens trocaram insultos após o confronto, com Tsitsipas concluindo que seu inimigo australiano deve ter sido um “bully” em seus dias de escola por seu comportamento durante a reunião e também alegando que Kyrgios tem um “lado do mal”.

Kyrgios revidou e defendeu seu canto chamando Tsitsipas “suave,” mas esta foi sua segunda multa do torneio, onde ele está sendo falado como um possível favorito para o atual campeão Novak Djokovic.













Após uma vitória na rodada de abertura sobre Paul Jubb, Kyrgios foi obrigado a desembolsar US$ 10.000 por “conduta antidesportiva” por cuspir na direção de um desordeiro.

“Ele literalmente veio para a partida para nem mesmo apoiar ninguém, apenas para provocar desrespeito. Tudo bem, mas se eu devolver a você, é assim que é”. Kyrgios disse após a vitória de cinco sets.

“Eu tenho lidado com ódio e negatividade há muito tempo, então eu não sinto que devo nada a essa pessoa”. ele adicionou.

Embora Kyrgios tenha admitido cuspir no torcedor barulhento, ele colocou a culpa em Tsitsipas pelos eventos de sábado.

“Foi ele quem bateu as bolas em mim, foi ele quem acertou um espectador, foi ele quem a chutou para fora do estádio”, disse. Kyrgios apontou.

“Eu não fiz nada. Além de ir e voltar para o árbitro um pouco, não fiz nada com Stefanos hoje que fosse desrespeitoso.”