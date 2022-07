Não comparecimento de Ronaldo alimenta conversa sobre saída — CMIO Esportes

A estrela do Manchester United teria faltado à primeira sessão de pré-temporada por motivos familiares

O Manchester United, gigante da Premier League, foi forçado a reagir depois que o atacante Cristiano Ronaldo esteve ausente de seu primeiro treino de pré-temporada na segunda-feira.

Vários meios de comunicação afirmaram neste sábado que o veterano de Portugal está buscando uma saída de Old Trafford devido à sua infelicidade com a falta de ação dos Red Devils no mercado de transferências e o desejo de jogar na Liga dos Campeões no que resta de sua carreira em a elite.

Quando mais tarde foi revelado que o jogador de 37 anos não compareceu ao treinamento de pré-temporada que será liderado pelo novo técnico Erik ten Hag na segunda-feira, no entanto, isso foi amplamente aceito como o ex-astro do Real Madrid tentando forçar uma saída do noroeste da Inglaterra.

Tentando esclarecer a confusão, fontes do clube insistiram ao Manchester Evening News que Ronaldo não era esperado “por motivos familiares” com o clube tendo “aceitou esta explicação.”

No fim de semana, o The Mirror publicou uma reportagem exclusiva alegando que o United havia dito a Ronaldo que ele deveria participar de sua turnê de pré-temporada esta semana.

Confirmado. Cristiano Ronaldo a perder o regresso aos treinos do Manchester United hoje “por motivos familiares”, o clube aceitou esta explicação. 🚨🇵🇹 #MUFCO Manchester United está ciente de seu desejo de deixar o clube – mas insiste em sua posição: não está à venda, quer mantê-lo. pic.twitter.com/Tzj40IidtU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 de julho de 2022

Na sexta-feira, os mancunianos voam para o leste para a Tailândia e Austrália por duas semanas e meia e esperam que Ronaldo esteja na equipe itinerante que jogará contra o rival Liverpool em Bangkok em 12 de julho, entre outros jogos.

Possivelmente virando a cabeça do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e convencê-lo a honrar o resto de seu contrato de dois anos assinado no verão passado ao chegar da Juventus, são as possíveis chegadas dos meias Frenkie de Jong e Christian Eriksen.

Bem familiarizado com Ten Hag depois de seus dias juntos no Ajax, onde eles embarcaram em uma corrida de 2019 para a semifinal da Liga dos Campeões, De Jong é inflexível em continuar no FC Barcelona, ​​mas os catalães supostamente concordaram com € 65 milhões. $ 68 milhões) mais um acordo adicional para a venda do jovem de 25 anos.













Do outro lado da bola na derrota do Ajax na semifinal para o Tottenham Hotspur estava Eriksen, que também tem uma história no clube de Amsterdã.

De acordo com o The Athletic, existe um acordo verbal completo entre o United e o dinamarquês para um contrato de três anos até junho de 2025.

Eriksen passou a última metade da temporada passada em Brentford depois de se recuperar de um susto no coração na Euro 2020, mas resta saber se ele jogará ao lado de Ronaldo pela primeira vez em sua carreira, já que o camisa 7 parece querer sua segunda passagem pelo clube. Unidos para terminar prematuramente.

Quais são os problemas familiares de Ronaldo ainda não estão claros, mas ele e sua parceira Georgina Rodriguez perderam seu filho durante o parto no início de maio, enquanto a irmã gêmea Bella foi entregue com segurança.