A saga do contrato de Salah termina com o anúncio do Liverpool (VÍDEO) – CMIO Esportes

O futuro de Mo Salah foi determinado após um anúncio do clube de Anfield

Os torcedores do Liverpool estão respirando aliviados com a notícia de que o talismã do clube, Mo Salah, assinou um novo contrato de três anos para estender sua permanência em Anfield.

A superestrela egípcia de 30 anos tinha apenas 12 meses restantes de seu contrato com os ex-campeões inglês e europeu, e seu futuro se tornou fonte de muito debate nos círculos do futebol europeu – com vários dos maiores clubes do continente entendidos como tendo pesquisou a possibilidade de colocá-lo em um acordo de preço reduzido neste verão, ou como um agente livre no próximo ano.

Mas Salah e Liverpool colocaram um limite nessa especulação na sexta-feira, quando concordaram com um enorme contrato de três anos de £ 350.000 (US$ 421.000) por semana, algo que será um impulso significativo para Jurgen Klopp a poucos dias de sua equipe principal. reportando-se ao clube para o treinamento de pré-temporada.

Salah, que marcou impressionantes 156 gols em 254 partidas em cinco anos com o clube, comemorou o novo contrato, dizendo: “me sinto ótimo e [I am] animado para ganhar troféus com o clube. É um dia feliz para todos.

“Leva um pouco de tempo, eu acho, para renovar, mas agora tudo está feito, então só precisamos nos concentrar no que vem a seguir.

“Acho que você pode ver nos últimos cinco ou seis anos que o time sempre foi [upwards]. Na temporada passada estivemos perto de ganhar quatro, mas infelizmente na última semana da temporada perdemos dois troféus.

“Acho que estamos em uma boa posição para lutar por tudo. Também temos novas contratações. Só precisamos continuar trabalhando duro, ter uma boa visão, ser positivo e ir atrás de tudo novamente.”

— Dominic King (@DominicKing_DM) 1º de julho de 2022

Havia temores reais dentro do clube de que Salah pudesse optar por sair, principalmente depois que a primeira rodada de negociações no final do ano passado foi interrompida entre as duas partes – mas a oferta significativamente melhorada, que o torna o jogador mais bem pago do clube, o convenceu a inscreva-se por mais três anos.

A retenção de Salah ocorre apenas alguns dias depois que seu parceiro de ataque, Sadio Mane, deixou o Liverpool para ingressar no Bayern de Munique – com a perspectiva de perder os dois jogadores na mesma janela de transferência (ou mesmo com um ano de diferença), algo que provavelmente foi fonte de pesadelos. para os fiéis do Liverpool.

O atacante uruguaio Darwin Nunez foi convocado do Benfica com muito custo para preencher a lacuna de gols deixada pelo senegalês.

O foco de Salah e do Liverpool agora se voltará para a tentativa de recuperar o título da Premier League do Manchester City, cuja recente contratação do craque norueguês Erling Haaland provavelmente os tornará um adversário ainda mais formidável – mas o Liverpool, agora recarregado com um Salah satisfeito, vai certamente gosta de suas chances.