Novo dono do Chelsea faz promessa sobre ‘cultura tóxica’ — CMIO Esportes

Todd Boehly prometeu mudanças na cultura do Chelsea após denúncias de bullying dentro do clube

O novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, prometeu fazer mudanças na cultura do clube, dias depois de um relatório condenatório sobre uma cultura tóxica de bullying no departamento de marketing do clube ser publicado pelo New York Times.

Boehly, que completou a aquisição do time da Premier League de Roman Abramovich no final de maio, disse aos funcionários do clube que o bullying no local de trabalho não será tolerado sob o novo regime depois que foi relatado nesta semana que um ex-funcionário de alto escalão do clube emissora de televisão tirou a própria vida em janeiro – com um relatório do legista culpando sua morte em parte por ele ser “profundamente perturbado pela ansiedade, depressão e desespero após a perda de seu emprego”.

A reportagem do York Times detalhou que Bignell, que era funcionário de longa data do clube, foi demitido em setembro apenas um dia depois de voltar de uma licença médica.

O jornal detalhou que Bignell e vários outros funcionários ficaram preocupados com as negociações com um executivo do clube.

O regime de Abramovich, no que acabou por ser um dos seus actos finais, contratou uma empresa para fazer uma revisão independente das alegações feitas por alguns funcionários, mas isso foi amplamente visto como ineficaz pelos funcionários por ser supervisionado pelo mesmo executivo que foi a fonte de muitas das queixas.

O executivo, que os funcionários dizem ter um estilo de gestão particularmente agressivo, com Bignell e vários outros dizendo ter se incomodado com isso. Vários membros da equipe tiraram licença médica sob seu emprego, enquanto dez membros da equipe pediram demissão – com vários deles culpando o executivo como o motivo da saída em suas entrevistas de saída.

O empresário norte-americano Boehly, que completou a aquisição ao lado do grupo de investimentos Clearlake Capital, colocou as alegações entre seus primeiros pedidos de negócios no clube, dizendo aos funcionários em uma carta aberta: “enquanto temos uma equipe vencedora em campo… precisamos rever e analisar como podemos melhorar a cultura do clube”.

“A saúde física e mental e o bem-estar de todo o nosso povo são fundamentais”, disse Boehly. “Nossa missão é criar um ambiente de trabalho que capacite todos a serem seguros, incluídos, valorizados e confiáveis. Trabalharemos incansavelmente para definir e alcançar os mais altos padrões.”

Ele acrescentou que o Chelsea deve “ser um farol de esperança, liderança positiva e boa para os fãs, funcionários e comunidades que servimos.”

O executivo em questão ainda não comentou, mas relatórios online indicam que ele continua sendo funcionário do clube.

Enquanto isso, o Chelsea entrou em contato com a família do falecido Bignell e disse que uma nova revisão totalmente independente será conduzida sobre as alegações.

“Nosso coração está com toda a família de Richard. Sua morte foi profundamente sentida por seus colegas no clube e em toda a comunidade do futebol,” eles disseram.

“O clube nomeou uma equipe de revisão externa para investigar as alegações que foram feitas sob a propriedade anterior. Ao saber das circunstâncias, o novo proprietário entrou em contato proativamente com a família de Richard por meio de seus advogados.”