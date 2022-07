Khabib revela melhor momento da carreira ao entrar no Hall da Fama do UFC — CMIO Esportes

Khabib Nurmagomedov prestou uma homenagem comovente ao seu falecido pai Abdulmanap ao revelar o melhor momento de sua carreira de lutador estelar quando o ex-campeão peso leve russo foi formalmente introduzido no Hall da Fama do UFC.

Khabib, que se aposentou com um cartel imaculado de 29-0 como uma das forças mais dominantes que o MMA já viu, subiu ao palco da T-Mobile Arena para receber sua homenagem no UFC na noite de quinta-feira, em uma cerimônia onde um amigo próximo e ex-jogador parceiro de treinamento Daniel Cormier também se tornou oficialmente um Hall of Fame.

Khabib, de 33 anos, falou sobre o trabalho duro e a dedicação incansáveis ​​que abriram caminho para sua notável carreira dentro do cage, que terminou com uma vitória tipicamente abrangente ao estrangular Justin Gaethje em outubro de 2020, sua 13ª vitória dentro do UFC. Octógono e defesa do terceiro título.

Mas falando à margem do evento, Khabib disse que foi sua primeira defesa de título contra o notório inimigo irlandês Conor McGregor, que foi o destaque de sua carreira profissional de 12 anos.

“Foi aqui, nesta arena, 6 de outubro de 2018,” Khabib disse à mídia, referindo-se à sua vitória por finalização no quarto round sobre McGregor em uma luta violenta que foi seguida por uma briga em massa.

“A maior luta da história do MMA. Estou muito feliz por ter vencido esta luta. Posso perder qualquer uma das minhas lutas. Mas de jeito nenhum essa luta”, acrescentou Khabib.

A ascensão de ‘The Eagle’ das montanhas do Daguestão ao auge de seu esporte não teria sido possível sem seu pai e treinador Abdulmanap, que faleceu há dois anos aos 57 anos após complicações decorrentes de uma infecção por Covid-19 .

Khabib disse que não seria o homem que é hoje sem a orientação de seu pai, citando algumas das lições mais importantes que aprendeu.

“Cresci em uma vila muito pequena com uma vida muito pobre” disse Khabib em comentários compartilhados pelo MMA Fighting.

“Meu pai, ele nos trouxe de aldeia, vendeu nossa casa e me trouxe, meu irmão, meus primos, eram quase 15 pessoas de aldeia a capital.

“Ele alugou uma casa muito grande e estávamos todos morando juntos. Comeríamos juntos. A gente ia pra escola, voltava, treinava, voltava, só pai, tentando investir tudo que a gente tem. Tempo, energia, dinheiro, ele investiu em nós. Ele investiu em nós.”

A partir desse começo humilde, Abdulmanap Nurmagomedov criou Khabib e uma série de outros artistas marciais mistos vencedores de campeonatos – e Khabib disse que investir nas pessoas era uma de suas principais mensagens.

“Toda a sua vida ele estava fazendo, ele estava investindo nas pessoas. Isso é uma motivação muito grande para mim. Mesmo agora, quando termino, estou tentando investir nas pessoas. Porque este é o melhor investimento.”













Um Khabib emocionado admitiu que seus pontos de vista mudaram após a morte de seu pai e que ele dava muito menos ênfase às coisas materiais do que em sua juventude.

“Eu posso fazer o que eu quiser no mundo” disse Khabib. “Posso comprar qualquer casa no mundo, mas isso me dá boas energias. Este não é quem eu sou. Não foi isso que meu pai me ensinou. Estou muito feliz com isso porque me lembro como 10 anos atrás, minha mente era completamente diferente. ‘Ah, eu vou me tornar campeão. Eu vou ficar rico. Vou comprar tudo.

“Mas tudo o que aconteceu nos últimos dois anos, isso mudou minha mente e mudou a maneira como eu pensava. Era três de julho de 2020, há quase dois anos, vai fazer dois anos que o pai não está comigo. É muito difícil ficar aqui e falar sobre ele. É muito emocional para mim.”

Desde que se aposentou, Khabib assumiu o legado de treinador de seu pai, ajudando a ascensão de Islam Makhachev à beira de uma chance pelo título de 155 libras que o próprio Khabib já teve.

“Eu realmente acredito [Islam is] vai ser campeão. Por que eu falo sobre o Islã? Porque este é o legado do meu pai”, prometeu Khabib, acrescentando que Makhachev não seria o único a ser coroado campeão do UFC entre sua safra de lutadores.