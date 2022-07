Herói russo aparece em cadeira de rodas no desfile da vitória da NHL — CMIO Esportes

O ala russo Valeri Nichushkin foi confinado a uma cadeira de rodas para parte das comemorações da Copa Stanley do Colorado Avalanche em Denver na quinta-feira, mas isso não estragou o humor de um jogador que foi parte integrante do primeiro campeonato da NHL de sua equipe em mais de duas décadas.

A equipe e a equipe do Avalanche comemoraram muito depois de trazer o troféu de volta a Denver pela primeira vez desde 2001, desfilando a Copa Stanley pelas ruas do centro antes de subir ao palco na frente de milhares de fãs no Civic Center Park.

Nichushkin fez parte das cenas de júbilo, mas parecia ter sua mobilidade restrita depois de ser fotografado em uma cadeira de rodas – resultado de uma lesão no pé direito que ele de alguma forma desafiou para jogar no jogo 6 das finais contra o Tampa Bay Lightning, quando os Avs conquistaram o título. título.

Após esse jogo, o russo mostrou a grave contusão no pé e mais tarde foi relatado que ele só conseguiu colocar o skate com assistência médica.

Um raio-X compartilhado pelo jovem de 27 anos também parecia mostrar um osso quebrado em seu pé.

O companheiro de equipe Mikko Rantanen compartilhou uma imagem no Instagram de um Nichushkin em cadeira de rodas no desfile na quinta-feira, elogiando-o como um “guerreiro.”

Com o pé em uma cinta protetora, a estrela russa conseguiu subir no palco em frente aos fãs no Civic Center Park quando seu nome foi anunciado.

Depois de enfrentar perguntas sobre sua participação nos playoffs deste ano, Nichushkin respondeu enfaticamente com nove gols e 15 pontos em 20 jogos.

Ele contribuiu com quatro gols e duas assistências nas finais contra o Lightning, já que os Avs impediram seus rivais de alcançar um histórico ‘três vezes’.

O título para o Colorado foi o terceiro na história da equipe, após o sucesso em 2001 e 1996.













As ações de Nichushkin subiram dramaticamente quando ele entra na agência livre neste verão e vê uma possível mudança do Colorado, uma equipe com a qual ele está desde que ingressou no Dallas Stars em 2019.

O sucesso de Nichushkin com os Avs significou que o hóquei russo teve pelo menos um representante em um time vencedor da Copa Stanley nas últimas sete temporadas consecutivas.

No entanto, ao contrário dos anos anteriores, Nichushkin não terá a honra de desfilar o famoso troféu em sua terra natal depois que a NHL o proibiu de viajar para a Rússia e a Bielorrússia por causa do conflito na Ucrânia.