Comentários do Kremlin após líder europeu prometer não mais hóquei com Putin – CMIO Esportes

O presidente finlandês Sauli Niinisto disse que não jogaria hóquei no gelo com Vladimir Putin

O Kremlin sugeriu que não será uma grande perda para o presidente Vladimir Putin depois que seu colega finlandês, Sauli Niinisto, disse que não consideraria jogar hóquei no gelo novamente com o líder russo.

Falando ao meio de comunicação italiano La Repubblica esta semana, Niinisto foi questionado sobre uma aparição em 2012 com Putin no gelo e se ele a repetiria.

“Não, eu não jogaria mais” respondeu o político finlandês, acrescentando que não considerava Putin um “parceiro.”

Questionado na sexta-feira sobre os comentários, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou o impacto positivo que o esporte pode ter nas relações, mas sugeriu que Putin não perderia.

“O esporte, e esportes coletivos como o hóquei, contribuem para a formação da confiança mútua. E deste ponto de vista, uma vez foi uma prática muito boa e positiva no início da trajetória presidencial do Sr. Niinisto”, disse Peskov.

“Bem, agora ele diz que não vai jogar. [But] Putin não tem falta de membros para sua equipe… É por isso que Putin joga hóquei e o faz regularmente”, disse. acrescentou Peskov.













O presidente russo é conhecido como um grande fã de hóquei e tem aparecido regularmente na Liga de Hóquei Noturna em sua terra natal, fundada por sua iniciativa em 2011.

As observações de Niinisto ocorrem no momento em que as relações russo-finlandesas aparecem nas manchetes depois que um acordo foi alcançado para a Finlândia e a Suécia se juntarem à OTAN.

Putin respondeu ao desenvolvimento dizendo “não temos o tipo de problemas com a Suécia e a Finlândia que infelizmente temos com a Ucrânia.

“Não temos disputas territoriais, não temos nada que nos preocupe com relação à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. Se eles quiserem, deixe-os”.

O líder russo acrescentou, no entanto, que “eles têm que entender claramente que não tinham ameaças antes, mas agora, se as forças militares e infraestrutura estão localizadas lá, seremos forçados a responder olho por olho e criar as mesmas ameaças para os territórios que estamos. ameaçado de.”

O hóquei está entre os esportes a impor sanções à Rússia, depois que o órgão regulador global, o IIHF, proibiu equipes russas e bielorrussas de competir em seus torneios.

O IIHF também despojou a Rússia do Campeonato Mundial Júnior de 2023, bem como do Campeonato Mundial masculino de 2023 – o último dos quais agora será co-organizado pela Finlândia e pela Letônia.

A equipe finlandesa Jokerit Helsinki jogou anteriormente na Kontinental Hockey League (KHL), com sede na Rússia, mas desistiu após o início do conflito na Ucrânia.

A Federação Finlandesa de Hóquei no Gelo também disse que banirá qualquer jogador finlandês da seleção nacional se jogar em clubes russos.