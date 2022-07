Estrela do basquete dos EUA ‘mantendo a fé’ como caso russo de drogas adiado – CMIO Esportes

O julgamento de narcóticos da ícone do basquete feminino dos EUA, Brittney Griner, começou em um tribunal russo na sexta-feira, antes de ser adiado até 7 de julho.

Griner, 31, compareceu ao Tribunal da Cidade de Khimki, nos arredores de Moscou, quando o julgamento começou, e foi visto entrando no tribunal usando óculos e uma camiseta com a imagem de Jimi Hendrix. Junto com a equipe jurídica de Griner, também estiveram presentes representantes da Embaixada dos Estados Unidos na capital russa.

A promotoria abriu seu caso contra Griner, que foi inicialmente detida no aeroporto de Sheremetyevo depois de chegar em um voo de Nova York em 17 de fevereiro, quando um cão farejador alertou os funcionários sobre sua bagagem e uma busca subsequente descobriu cartuchos de vape de óleo de cannabis proibidos.













Citado pela TASS, os promotores disseram que “estar suficientemente ciente de que o movimento de entorpecentes não é permitido… o mais tardar em 17 de fevereiro de 2022, em um local não especificado sob circunstâncias não especificadas de uma pessoa não identificada, [Griner] comprou dois cartuchos para uso pessoal, que continham 0,252 gramas e 0,45 gramas de óleo de haxixe, totalizando 0,702 gramas.”

Griner não foi convidado a se declarar culpado ou inocente no processo de sexta-feira e, em vez disso, fará isso em uma data posterior. Duas testemunhas – ambas autoridades alfandegárias – depuseram na audiência, mas a ausência de outras fez com que o caso fosse adiado até a tarde da próxima quinta-feira, 7 de julho, segundo a RIA.

A encarregada de negócios da Embaixada dos EUA em Moscou, Elizabeth Rood, disse a repórteres do lado de fora do tribunal que Griner “está indo tão bem quanto o esperado nessas circunstâncias difíceis”.

“Ela me pediu para transmitir que ela está de bom humor e está mantendo a fé”. Rood adicionado.

Se ela for considerada culpada, Griner pode pegar entre cinco e 10 anos de prisão.













Autoridades dos EUA alegaram que Griner está sendo usado como “refém político” e uma potencial moeda de troca para uma troca de prisioneiros mais tarde.

Relatos não confirmados afirmam que um acordo de troca pode incluir o empresário russo Viktor Bout, que está cumprindo uma sentença de 25 anos em uma prisão dos EUA após alegações de tráfico de armas.

No entanto, as alegações de que Griner é um peão político foram novamente rejeitadas pelo porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, na sexta-feira.

Peskov repetiu que o processo legal russo deve seguir seu devido curso e que o Kremlin não comprometeria o julgamento de Griner de forma alguma.

O porta-voz do presidente Putin disse anteriormente que Griner não deveria receber tratamento especial simplesmente porque ela é estrangeira.













Os advogados de Griner disseram à mídia na sexta-feira que não tinham informações sobre uma suposta troca de prisioneiros, acrescentando que o jogador de basquete havia “sem reclamações” sobre suas condições de detenção.

“Ela está engajada na educação física de acordo com os regulamentos, tanto na cela quanto na caminhada”, disse a advogada Maria Blagovolina, segundo a Match TV.

O advogado Alexander Boikov acrescentou que Griner estava grata pelo apoio que recebeu de jogadores como o ícone masculino da NBA, LeBron James.

A estrela do Phoenix Mercury, Griner – que é duas vezes campeã olímpica e oito vezes All-Star da WNBA – estava chegando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante a entressafra em sua terra natal, algo que ela fazia desde 2014.

Antes de seu julgamento, Griner teve sua detenção estendida até dezembro, enquanto seu caso se desenrolava.