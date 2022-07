Rainha adolescente Gauff despejada de Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

Coco Gauff foi eliminada de Wimbledon pela compatriota norte-americana Amanda Anisimova

A sensação adolescente de Coco Gauff em Wimbledon terminou depois que a jovem de 18 anos foi eliminada sem a menor cerimônia pelas mãos da compatriota norte-americana Amanda Anisimova durante a ação de sábado na quadra central.

Gauff, que foi finalista perdedora no recente Aberto da França, acabou se classificando para a quarta rodada com facilidade, mesmo depois de perder uma vantagem de 4 a 1 no tiebreak do primeiro set, perdendo o primeiro set.

No entanto, Anisimova, 20, se recuperou no segundo e terceiro set para completar em 6-7 (4-7), 6-2, 6-1 para continuar sua série de alcançar pelo menos a quarta rodada de todos os Grand Slams até agora. ano.

Outra vitória garantirá sua primeira aparição nas quartas de final em um grande torneio desde sua estreia no Aberto da França de 2019, quando chegou às semifinais com apenas 17 anos.

A 20ª cabeça de chave Anisimova estará confiante antes de seu confronto na quarta rodada com a francesa Harmony Tan (que derrotou Serena Williams no início da competição) na segunda-feira, com um lugar nas oitavas em disputa.

Para Gauff, a 11ª cabeça de chave, foi a primeira vez que ela não conseguiu chegar à quarta rodada em Wimbledon em sua jovem carreira.

“Este é o dia mais especial da minha carreira. É um grande privilégio jogar nesta quadra jogando Coco”, disse Anisimova depois.

“Ela é uma jogadora incrível, chegou à final de um Grand Slam, então eu queria aproveitar o momento. Vencer é tão especial, especialmente na frente de uma multidão cheia.

“A pior coisa para um tenista é perder por 7 a 6 no primeiro set. Tive a mesma experiência no Aberto da França, mas é importante se recuperar e dar tudo de si.

“Apesar de ter sido extremamente exaustivo, eu empurrei e fiquei muito feliz por conseguir a vitória..”

AMANDA ANISIMOVA ESTÁ NOS ÚLTIMOS 16 DE WIMBLEDON😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/B355k7mFTi — theo #1emLondres #1emNovaYork (@divinesabalenka) 2 de julho de 2022

Anisimova, no entanto, começou nervosamente no que foi sua partida de estreia na famosa quadra central de Wimbledon, evidenciada por seus 26 erros não forçados no primeiro set.

Ela perdeu os três primeiros jogos da partida, mas depois venceu quatro jogos seguidos para assumir a liderança no primeiro set antes de perder no desempate.

Anisimova então começou a mostrar seu domínio no segundo, em um ponto quebrando o saque de Gauff para o amor antes de mais uma vez acertá-la no terceiro set decisivo.

Desafios mais severos certamente a aguardam, mas Anisimova estava claramente feliz com o que viu como uma grande ocasião não apenas para ela, mas para o tênis dos Estados Unidos.

“Há tantos jogadores americanos indo bem e estou orgulhoso do meu país e de como estamos indo,” ela disse. “Foi muito emocionante ter um confronto americano nesta quadra, então foi muito especial.”