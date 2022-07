‘Eu levaria um tiro por Putin’, diz ex-chefe da Fórmula 1 – CMIO Esportes

O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone se manifestou em apoio a Vladimir Putin, chamando o líder russo de “pessoa de primeira” enquanto critica o líder ucraniano Volodymyr Zelensky por não fazer mais para evitar o conflito em seu país.

Ecclestone, que comandou a F1 por 40 anos antes de deixar seu cargo de executivo-chefe em 2017, falou de sua contínua admiração por Putin em uma aparição na ITV. ‘Bom dia Grã-Bretanha’ mostrar na quinta feira.

Quando perguntado pelos apresentadores se ele ainda apoiava o líder russo – um homem que ele frequentemente descreveu como amigo – Ecclestone respondeu: “Eu ainda levaria um tiro por ele.”

“Eu preferiria que não doesse, mas se machucasse, eu ainda levaria um tiro. Porque ele é uma pessoa de primeira classe. E o que ele está fazendo é algo que ele acreditava ser a coisa certa para a Rússia.”

Ecclestone sugeriu que o conflito na Ucrânia ainda era um “erro” e essa “Você tem que fazer o melhor que puder para sair disso.”

O empresário britânico de 91 anos culpou o presidente ucraniano Zelensky por não fazer mais para evitar o conflito, sugerindo que o líder era mais adequado para seu antigo papel como ator e comediante.

“A outra pessoa na Ucrânia, sua profissão, eu entendo, costumava ser um comediante e acho que parece que ele quer continuar nessa profissão, porque acho que se ele tivesse pensado sobre as coisas, ele definitivamente teria feito um esforço grande o suficiente para falar. ao senhor Putin, que é uma pessoa sensata, e o teria ouvido e provavelmente poderia ter feito algo a respeito”, disse Ecclestone.













Aparentemente relutante em aceitar as opiniões de Ecclestone, a equipe de apresentação da ITV pressionou o ex-chefe da F1 perguntando sobre “as mortes de milhares de ucranianos inocentes e militares russos”.

“Você não pode justificar isso, certamente?” perguntou o apresentador Ben Shephard.

“Não foi intencional. Veja todas as vezes que os Estados Unidos se mudaram para diferentes países que não têm nada a ver com os Estados Unidos”. respondeu Eclestone.

“Na verdade, na América, é o negócio deles, eles gostam de guerras porque vendem muitos armamentos.”

A apresentadora Kate Garraway então perguntou a Ecclestone se ele estava convencido de que Zelensky deveria ter feito mais para evitar o conflito, ao qual ele respondeu: “Absolutamente.”

“Tenho certeza de que a Ucrânia, se eles quisessem sair dessa situação corretamente, poderia ter feito isso”, disse. disse o ex-chefe da F1 desafiadoramente, enquanto sugeria que Putin também queria uma saída para o conflito.

Ecclestone acrescentou que foi veementemente contra as suspensões impostas a atletas russos desde o início do conflito, dizendo “eles não devem ser punidos”.













Ecclestone sempre defendeu Putin e disse em fevereiro que sempre encontrou o líder russo “muito simples e honrado”.

Ele disse pela primeira vez que levaria um tiro pelo presidente russo em 2019 e sugeriu que Putin é o líder mais forte da Europa.

Ecclestone professa seu vínculo com Putin desde que o Grande Prêmio da Rússia em Sochi foi adicionado ao calendário da Fórmula 1 em 2014.

Putin era um visitante regular da corrida, que aconteceu no resort do Mar Negro em torno de grande parte da infraestrutura construída para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e foi vista como parte do legado dos Jogos.

No entanto, o Grande Prêmio da Rússia de 2022 foi retirado do calendário deste ano após o início do conflito com a Ucrânia.

Os chefes da F1 mais tarde cancelaram seu contrato com o país, o que significa que uma mudança planejada para a pista de corrida de Igora Drive nos arredores de São Petersburgo em 2023 também foi cancelada.