Estrelas estrangeiras do hóquei enfrentam ameaças após novos contratos russos — CMIO Esportes

Jogadores de hóquei da Suécia e da Letônia foram avisados ​​de que enfrentam o ostracismo de suas respectivas seleções depois de fecharem novos acordos com clubes russos na Kontinental Hockey League (KHL).

Foi relatado nesta semana que o defensor sueco Robin Press, 27, havia estendido seu contrato com a Severstal Cherepovets, com sede na região noroeste da Rússia de Vologda.

A imprensa representou seu país pela primeira vez na temporada passada, embora as autoridades de hóquei na Suécia já tenham sugerido que ele não poderá fazê-lo novamente por causa de sua decisão de permanecer na Rússia.

“Achamos que é notável e parece um pouco estranho”, O secretário-geral da Associação Sueca de Hóquei no Gelo, Johan Stark, disse sobre a decisão da imprensa, segundo o Expressen.













O responsável sugeriu que a federação tome uma decisão sobre a imprensa nas próximas semanas, depois de anunciar em Maio que quaisquer suecos que “escolha jogar” na Rússia não seria considerado para convocações internacionais.

Stark acrescentou que havia um “diferença muito grande” entre jogadores suecos que optam por fazer novos acordos em times russos e aqueles que já estavam fechados em contratos que foram acordados antes do conflito na Ucrânia.

“Isso é outro assunto. Sabemos como é complicado [to leave contracts]. Se você tem jogadores que optam ativamente por assinar contratos lá, é notável se você está falando com base nos valores e sentimentos que estão em torno disso”, disse. disse Stark.

Em outros lugares, Miks Indrasis, da Letônia, pode enfrentar um destino semelhante ao de Press, depois de assinar um contrato de um ano com o Spartak, de Moscou.

O parlamento letão, o Saeima, declarou no final de abril que qualquer pessoa do país estaria proibida de participar de competições na Rússia e na Bielorrússia, com punição na forma de exílio das seleções nacionais e exclusão do financiamento estatal.













Comentando o caso de Indrasis, que é um veterano de 10 anos da seleção nacional, o secretário-geral da Federação Letã de Hóquei no Gelo, Roberts Plavejs, disse que ainda não discutiu o assunto com o jogador.

“A notícia foi uma grande surpresa para mim, como todo mundo, mas seria muito cedo para fazer comentários mais extensos”, disse. disse Plavejs em comentários compartilhados por sportazinas.com.

“Ontem não foi possível ligar para Miks para saber a real situação. Foi uma surpresa, mas você não pode dizer que essa notícia caiu como neve na sua cabeça…

“Se o fato relatado resultar em ações reais, a participação de Miks na seleção da Letônia certamente não será permitida” ele adicionou.

Apesar da declaração do Saeima, a equipe russa da KHL, Almirante Vladivostok, anunciou que o técnico letão Leonid Tambiev continuará trabalhando com eles na próxima temporada.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Jovem russo de hóquei é ‘operação recusada’ em país europeu

Além da Suécia e da Letônia, as autoridades finlandesas de hóquei disseram que não selecionarão nenhum jogador da Rússia para serviço internacional.

O clube finlandês Jokerit, com sede em Helsinque, competiu na KHL na temporada passada, mas anunciou que estava se retirando da liga. A equipe letã do Dinamo Riga também desistiu da campanha 2022/23 da KHL.

A questão das estrelas estrangeiras que enfrentam a ameaça de punição por jogar na Rússia não é exclusiva do hóquei.

As autoridades polonesas do futebol anunciaram no início deste mês que o zagueiro da seleção Maciej Rybus não seria convocado antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar, depois de optar por assinar pelo Spartak Moscou.

No basquete, o astro sueco Jonas Jerebko foi suspenso da seleção após assinar com o CSKA Moscou no final de março.