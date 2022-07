Oferta de Mayweather revelada para revanche de McGregor – mídia — CMIO Esportes

Floyd Mayweather está tentando seduzir Conor McGregor de volta ao boxe, de acordo com relatórios

O grande boxeador Floyd Mayweather está determinado a lutar contra o astro do UFC Conor McGregor e fez uma oferta de quase US$ 160 milhões ao irlandês para retornar ao boxe para outra chance contra o ícone invicto, segundo relatos no Reino Unido.

Quase cinco anos depois de sua vitória por nocaute técnico no 10º round contra McGregor no que foi apelidado de ‘The Money Fight’ em Las Vegas, Mayweather, 45, permanece na periferia do esporte que dominou por grande parte de sua carreira.

O astro aposentado fez uma série de lutas de exibição desde que se afastou do esporte logo após melhorar seu recorde para um incomparável 50-0 com sua vitória contra o ex-campeão de dois pesos do UFC McGregor, e deve enfrentar o lutador de MMA japonês Mikuru Asakura em seu último lançamento nos próximos meses.













Mas mesmo em sua idade avançada, Mayweather diz que está em boa forma e está fazendo performances na sala de treinamento que rivalizam com as de lutadores 15 anos mais jovens.

E mesmo que a busca de títulos mundiais de Mayweather tenha terminado, seu interesse em aumentar sua conta bancária certamente não de acordo com o The Sun, que citou um ‘insider’ na comitiva do boxeador dizendo que ele identificou McGregor como um caminho fácil. para aumentar sua riqueza pessoal.

“As Promoções Mayweather fizeram de Conor uma oferta de €150 milhões ($ 157 milhões) para a luta,” disse a fonte não identificada.

“Floyd está treinando como se tivesse 30 anos novamente – ele está em muito boa forma.

“Ele está dizendo às pessoas que quer lutar com Conor porque considera ‘trabalho fácil por dinheiro fácil’.”

A fonte acrescentou que a luta, se for acordada, provavelmente acontecerá no Oriente Médio em março e virá como parte de um card de sucesso que também contará com uma luta de alto nível entre duas das estrelas em ascensão do esporte.

“Parece que pode acontecer por volta de março no Oriente Médio“, acrescentou a fonte.

“Pode até haver uma possível luta entre Gervonta Davis e Ryan Garcia na mesma noite.

“Floyd quer que seja a maior noite da história do boxe com pay per views como nunca antes.”

McGregor alimentou os rumores postando no Instagram nos últimos dias uma fotografia de sua luta de 2017 com Mayweather, junto com a fala: “Eu aceito.” A postagem parece ter sido posteriormente excluída.

McGregor, no entanto, permanece sob um contrato promocional com o UFC – e qualquer retorno ao boxe exigiria a aprovação do presidente do UFC, Dana White, que já teve acesso negado a McGregor no ano passado devido à perna quebrada que sofreu no verão passado. em uma briga com o rival Dustin Poirier.

Mas Mayweather supostamente não vê que isso está sendo um grande obstáculo.

“A luta ainda continua no que diz respeito ao Floyd,” explicou a fonte.

“É um acéfalo para Conor aceitar. Quando se trata de Dana, Floyd diz ‘eu pago melhor’ e isso é tudo que importa.”













A luta de 2017 entre Mayweather e McGregor atraiu a segunda maior taxa de compra de pay-per-view da história, atrás apenas do confronto de Mayweather com Manny Pacquiao.

A adição de um protegido de Mayweather, Gervonta Davis, ao card contra Ryan Garcia adicionaria algum interesse adicional (e considerável) à potencial revanche – embora ainda não se saiba se Mayweather e McGregor poderiam cativar a atenção do público tanto quanto eles. à frente de sua luta de 2017.

McGregor permanece nos estágios finais de sua recuperação da lesão na perna e deve retornar ao octógono antes do final de 2022.