Lenda do UFC presa processa homem que supostamente molestou seu filho – CMIO Esportes

O ex-campeão peso-pesado do UFC, Cain Velasquez, está esperando para ser julgado por tentativa de homicídio e agressão armada

O ex-campeão peso-pesado do UFC, Cain Velasquez, está entrando com uma ação legal contra o homem que supostamente molestou seu filho de quatro anos e a família do homem que administra uma creche onde o suposto abuso ocorreu.

Velasquez está sob custódia policial desde fevereiro, quando supostamente disparou contra uma caminhonete que transportava o homem, Harry Goularte, além de sua mãe e padrasto.

O mexicano-americano também abalroou o veículo dos Goulartes enquanto percorria ruas movimentadas em San Jose, Califórnia, em uma perseguição em alta velocidade.

Velasquez foi mais tarde preso e atingido por tentativa de homicídio e acusações de porte de arma pelas quais ele poderia enfrentar prisão perpétua. Recusado fiança em março, ele voltará ao tribunal em agosto em relação a estes.













De acordo com o Los Angeles Times, no entanto, Velasquez poderia ser levado perante juízes como parte de uma ação civil que vê Velasquez acusar Goularte de molestar sexualmente seu filho na creche administrada por sua mãe Patricia Goularte.

O Times diz que a ação foi movida em nome de um menor, com Goularte morando na casa em que a creche foi instalada e trabalhando para ela no momento do suposto abuso sexual.

Velasquez diz no processo judicial que a creche e seus donos “promoveu e manteve um ambiente” onde as crianças poderiam ser molestadas, abusadas sexualmente e assediadas.













Goularte e sua família são acusados ​​de negligência e agressão sexual, e alega-se que o filho de Velasquez “sofreu danos pessoais extensos, incluindo, mas não limitado a, sofrimento emocional grave, humilhação e constrangimento como resultado de [their] ações e conduta”.

Aos 43 anos, Goularte foi acusado de atos lascivos e lascivos com um menor no condado de Santa Clara. Declarando-se inocente das acusações, seu julgamento está marcado para 6 de setembro e ele pode pegar até oito anos de prisão.

Aposentado do MMA desde 2019, quando sofreu uma derrota no primeiro round para o atual campeão peso-pesado Francis Ngannou, Velasquez recebeu uma enxurrada de apoio de figuras de destaque no jogo de luta, como o ex-companheiro de equipe da American Kickboxing Academy Khabib Nurmagomedov.