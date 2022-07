Fórmula 1 reage após ex-chefe elogiar Putin de ‘primeira classe’ – CMIO Esportes

A Fórmula 1 divulgou um comunicado depois que o ex-presidente-executivo Bernie Ecclestone provocou uma reação acalorada por dizer à televisão do Reino Unido que ele “Pegue uma bala” por “pessoa de primeira”Vladimir Putin.

Ecclestone frequentemente descreve Putin como um amigo desde a introdução do Grande Prêmio da Rússia no calendário da F1 em 2014.

O magnata britânico disse ao programa de café da manhã da ITV ‘Good Morning Britain’ na quinta-feira que ainda respeita o líder russo e acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de não fazer mais para impedir o conflito atual.

“eu ainda levaria um tiro por ele”, respondeu Ecclestone quando perguntado se ainda vê Putin como amigo.

“Preferia que não doesse, mas se doer ainda levaria um tiro, porque ele é uma pessoa de primeira classe. O que ele está fazendo é algo que ele acreditava ser a coisa certa que ele estava fazendo para a Rússia.”

Ecclestone dobrou suas críticas a Zelensky quando perguntado pela apresentadora Kate Garraway: “Então, só para entendê-lo claramente, você acha que o presidente Zelensky deveria ter feito mais para evitar esta guerra e poderia ter sido evitada pelas ações de Zelensky, não por uma mudança nas ações de Putin?”

“Absolutamente”, respondeu Ecclestone, que sugeriu que Zelensky era mais adequado à sua antiga profissão de comediante.

“Tenho certeza de que a Ucrânia, se eles quisessem sair dessa situação corretamente, poderia ter feito”, acrescentou Ecclestone.













Em meio a uma resposta hostil previsível depois que Ecclestone foi contra a narrativa ocidental que preside, a Fórmula 1 agiu rapidamente para anunciar sua oposição às suas declarações.

“Os comentários feitos por Bernie Ecclestone são suas opiniões pessoais e contrastam fortemente com a posição dos valores modernos do nosso esporte”, disse a organização.

A F1 retirou indefinidamente a Rússia de seus direitos de sediar o Grande Prêmio após o início da operação militar na Ucrânia, alinhando-se com várias outras federações esportivas em todo o mundo que anunciaram sanções ao esporte russo nos últimos meses.

Ecclestone também entrou em outra linha em andamento na F1, alegando que Lewis Hamilton deveria ser “feliz” para receber um pedido de desculpas do ex-piloto Nelson Picquet depois que ele foi acusado de usar linguagem racialmente insensível em referência ao multicampeão mundial.

“Conheço Nelson há muito tempo. Eu estava com ele algumas semanas atrás. Não é o tipo de coisa que Nelson diria significando algo ruim”, disse Eclestone.













“Ele provavelmente pensa em muitas coisas que diz que podem nos chatear ou podem parecer um pouco ofensivas… para ele não é nada. É apenas parte da conversa.

“As pessoas dizem coisas… se as pessoas estão um pouco acima do peso, ou abaixo do tamanho como eu, tenho certeza de que muitas pessoas fizeram comentários sobre isso. Se eu tivesse ouvido, eu teria sido capaz de lidar com isso sem muitos problemas.

“Estou surpreso que Lewis não tenha simplesmente deixado isso de lado. Ou, melhor que isso, respondeu. Mas agora ele se assumiu e Nelson se desculpou, então todos deveriam ficar felizes,”, disse Ecclestone, de 91 anos.