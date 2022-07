Bad boy australiano afirma ser ‘uma das pessoas mais importantes’ do tênis — CMIO Esportes

O tenista Nick Kyrgios raramente se afasta muito da controvérsia e depois de mais uma vez se encontrar na mira da mídia nos primeiros dias de Wimbledon, o australiano diz que a atenção crescente sobre ele está tendo um efeito galvanizador em suas performances.

Kyrgios teria sido multado em US $ 10.000 após sua partida com Paul Jubb no início desta semana, depois que ele cuspiu na frente de espectadores que ele acusou de ‘desrespeitá-lo’ na quadra, enquanto também se envolveu em uma briga verbal com um dos oficiais. .

Mas falando depois de uma ampla vitória em dois sets, Filip Krajinovic (6-2, 6-3, 6-1) na quinta-feira, Kyrgios afirmou que não iria se submeter ao tribunal (centro) da opinião pública – e que ele canalizou os holofotes da mídia sobre ele em suas performances.

Kyrgios perdeu apenas três pontos em seu próprio saque ao bater Krajinovic, 26º cabeça de chave, e disse depois que quando ele está nesse tipo de forma, ele é um jogador muito difícil de vencer.

“Estou super satisfeito com o meu desempenho hoje. Joguei muito bem em todos os aspectos do meu jogo”, ele disse depois.

“Se eu puder continuar jogando assim, sou muito perigoso.”

O desempenho quase impecável de quinta-feira contrastou com um esforço um pouco mais túrgido na terça-feira, que acabou levando-o a perder a calma com membros da plateia e autoridades, o que levou a uma série de reclamações da mídia britânica do tênis.

“Meu desempenho na primeira rodada não foi onde eu queria estar, especialmente com a maneira como tenho jogado e treinado, o trabalho duro que tenho feito. Fiquei muito desapontado com meu desempenho no primeiro turno”, admitiu Kyrgios.

“Então, obviamente, o desrespeito da mídia e tudo mais, foi apenas uma espécie de lembrete para colocar todos vocês (a mídia) de volta em seu lugar na apresentação de hoje.”













O australiano também sugeriu que não estava interessado em qualquer investigação em potencial sobre suas travessuras no início desta semana, e que quaisquer investigações sobre suas performances mais ardentes servem apenas para distrair sua tentativa de vencer o primeiro Grand Slam de sua carreira.

“Eu não poderia me importar menos se houver uma investigação sobre eu fazer isso, para ser brutalmente honesto”, disse. ele disse.

“Sei o que trago para o esporte. Sou uma das pessoas mais importantes do esporte. Nada para investigar lá porque é apenas factual.”



Aguardando Kyrgios na próxima rodada estará Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, que também avançou para a terceira rodada com relativa facilidade – mas o australiano provavelmente será impulsionado por seu encontro anterior com o grego no início deste ano, quando voltou de um set para vencer. no Halle Open há apenas duas semanas.

“Estou animado,” ele disse. “Eu sinto que nós dois ganhamos o direito. Somos duas das maiores estrelas do esporte. Espero que se nós dois trouxermos nosso melhor tênis, será incrível de assistir.”