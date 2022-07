Estrela sérvia consegue o maior contrato da NBA de todos os tempos – agentes – CMIO Esportes

A estrela do Denver Nuggets, Nikola Jokic, garantiu o maior pagamento já visto na NBA

Nikola Jokic, o gigante pivô sérvio e duas vezes ‘Most Valuable Player’ da NBA, acertou os termos de uma extensão de contrato de cinco anos e US$ 270 milhões com o Denver Nuggets, seus agentes confirmaram à ESPN no que é o maior acordo já feito. fora da história da liga.

Os termos do acordo, que é uma extensão chamada ‘supermax’ devido ao seu status de veterano com o Nuggets, significa que o jogador de 27 anos agora está vinculado à equipe do Colorado por um total de seis temporadas. preço total de US$ 303 milhões.

Para se qualificar para uma extensão supermax, um jogador deve se qualificar para a equipe All-NBA, ou ganhar o Jogador Defensivo do Ano ou MVP em qualquer uma das últimas três temporadas.

O contrato, que entra em vigor na temporada 2023-24, aumentará de valor a cada ano até a temporada 2027-28, durante a qual ele faturará US$ 61,5 milhões.

O astro sérvio, que foi escolhido na segunda rodada do draft de 2014, teve médias de 27,1 pontos, 13,8 rebotes e 7,9 assistências em seus 74 jogos na última temporada e se tornou apenas o 10º jogador na história da NBA a ganhar dois prêmios consecutivos de MVP. superou Joel Embiid do Philadelphia 76ers para a honra.

Jokic foi creditado por revolucionar o papel de ‘homens grandes’ na NBA, com o gigante de 1,80m elogiado por possuir uma variedade de passes raramente vista em jogadores do seu tamanho – com alguns sugerindo que ele tem as habilidades de um armador, mas no quadro de um centro.

Nascido em Sombor, Sérvia, em 1995, o talento de Jokic foi notado pela primeira vez em seu país de origem antes de ser convocado para Denver com a 41ª escolha geral. Ele fez parte da equipe All-Rookie da NBA de 2016 antes de se tornar quatro vezes All-Star e três vezes All-NBA First Team.

Sua ascensão ao estrelato coincidiu com o surgimento do Nuggets como uma ameaça na pós-temporada. Em 2020, durante a ‘bolha’ Covid-19 da NBA, Denver se classificou para as finais da Conferência Oeste antes de perder para o Los Angeles Lakers.

Na pós-temporada de 2022, Jokic teve uma média impressionante de 31 pontos em cinco jogos disputados.

O novo acordo de Jokic garantirá que as principais influências dos Nuggets voltem às quadras juntas na próxima temporada, depois que as lesões afetaram a equipe na temporada anterior, principalmente privando-os de Jamal Murray e Michael Porter Jr. caso de Murray).

O movimento para bloquear Jokic é a mais recente estratégia agressiva dos Nuggets, pois eles procuram impressionar a próxima campanha da NBA – com os oddsmakers atualmente classificando-os como os sétimos favoritos para ganhar a coroa da NBA no próximo ano.