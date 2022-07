Usyk promete retorno imediato à Ucrânia após revanche de Joshua — CMIO Esportes

O campeão mundial de boxe dos pesos pesados, Oleksandr Usyk, diz que não virou as costas para seu país natal, a Ucrânia, enquanto se concentra em sua revanche pelo título contra o rival Anthony Joshua no próximo mês.

Os dois rivais do boxe vão lutar pela segunda vez na Arábia Saudita em 20 de agosto, menos de um ano depois que o invicto ex-campeão peso-cruzeiro Usyk subiu de peso para conquistar a série de títulos mundiais do britânico com uma atuação enfática em Londres em setembro passado. .

Os preparativos de Usyk para a revanche vieram depois que ele inicialmente pegou em armas em sua terra natal após o lançamento da campanha militar da Rússia, ao lado de uma série de outros talentos da luta ucraniana, como Vasyl Lomachenko, os irmãos Klitschko e o invicto campeão de MMA Yaroslav Amosov.

Mas à medida que os dias se aproximam da revanche de alto risco de Usyk com Joshua, ele diz que precisava ser persuadido a largar sua arma e pegar um par de luvas de boxe.













“Todos os dias eu estava lá eu estava orando e pedindo: ‘Por favor, Deus, não deixe ninguém tentar me matar”, disse Usyk sobre seu tempo gasto em patrulha na Ucrânia.

“Por favor, não deixe ninguém atirar em mim. E por favor não me faça atirar em qualquer outra pessoa.”

Foi anunciado em março que Usyk estava deixando a Ucrânia, e esta semana ele esteve na capital inglesa, cidade onde conquistou o ouro olímpico em 2012 e superou Joshua no ano passado.

Derrotar Joshua é uma das tarefas mais difíceis do boxe peso-pesado. Mas fazer isso duas vezes?

A especulação sugere que Joshua entrará no ringue em Jeddah no próximo mês com um humor muito mais agressivo do que em Londres no ano passado. Em seu primeiro encontro, Joshua fez uma figura penosa e sinuosa no ringue – uma estratégia de luta por pontos que fracassou contra o extremamente técnico Usyk.

Mas diante de perguntas sobre essa nova estratégia percebida, Usyk permaneceu destemido.

“Deixe-o pensar sobre isso— ele disse calmamente. “Deixe-o desejar isso.”

“Eu assisti a primeira luta muitas vezes com toda a minha equipe. Nós olhamos para os erros que cometi e vamos trabalhar neles para ter certeza de que não os cometeremos novamente.

“eu não penso em [Joshua] e eu realmente não me importo se ele tem uma nova tática ou um novo treinador. Só estou pensando em mim. Estamos trabalhando muito, estamos traçando novas metas e com a ajuda do Senhor seremos melhores.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Boxeador Usyk é destituído de honras após ‘se manchar de russofobia’

O Usyk, nascido na Crimeia, alegou que, lutando contra Joshua em vez de permanecer na Ucrânia, ele estaria prestando um serviço melhor, embora “realmente não queria deixar nosso país.”

Mas Usyk prometeu que voltaria, dizendo: “Eu quero morar lá e logo depois da luta vou voltar para a Ucrânia.”