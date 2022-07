Aussie hothead defende cuspir em torcedores de Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

Nick Kyrgios disse que sofreu “desrespeito” da torcida de Wimbledon e defendeu suas ações depois de cuspir na direção de um torcedor após uma vitória mal-humorada no primeiro turno.

Kyrgios foi forçado a cavar fundo antes de superar o curinga britânico Paul Jubb em uma batalha de cinco sets na terça-feira, com o australiano frequentemente entrando em confronto com espectadores e um juiz de linha.

Kyrgios, 27, acusou o árbitro de ser um “dedo duro” e foi ouvido reclamando com a árbitra Marija Cicak sobre o controle de membros barulhentos da multidão no Tribunal Três, até mesmo exigindo que alguns deles fossem removidos. A certa altura, Kyrgios também disparou uma bola por cima das arquibancadas em um ataque de frustração.

No final da partida, Kyrgios virou-se na direção da multidão e pareceu cuspir na direção deles.

Quando perguntado em uma coletiva de imprensa se ele estava cuspindo na direção de um espectador, Kyrgios respondeu: “De uma das pessoas me desrespeitando? Sim.”

“Eu não faria isso com alguém que estava me apoiando” acrescentou Kyrgios.

O ex-quartista de Wimbledon afirmou que a hostilidade em relação aos jogadores era “acontecendo cada vez mais no esporte”.

“Eu não entro em Argos e começo a bater em alguém no balcão quando eles estão fazendo seu trabalho” disse o número 40 do mundo.

“Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu só acho que os espectadores pensam que não há mais fila lá. Eles podem simplesmente dizer alguma coisa e filmar e depois riem disso.”













Comendo sushi durante a coletiva de imprensa, Kyrios afirmou que alguém da multidão o marcou “m****.”

“Isso é normal? Não. Mas está acontecendo de novo e de novo. Acho que é um nível de respeito. Por que eles acham que isso é aceitável?” ele perguntou.

Kyrios também defendeu a “dedo duro” comentários que ele fez depois que o juiz de linha se engajou em uma conversa com o árbitro sobre uma chamada de linha em particular.

“Todos esses espectadores vieram para ver um estádio cheio com Nick Kyrgios e meu oponente”, disse Kyrgios.

“Ela achou relevante correr para o árbitro em 30-0 e fazer isso sobre ela. Ninguém estava lá para vê-la hoje, na verdade.”

Continuando seu discurso, Kyrgios trouxe o “odiar” que ele disse que ele e sua família estão sujeitos nas mídias sociais.

“Minha namorada lida com mensagens de ódio. Minha família lida com mensagens de ódio. Eu lido com mensagens de ódio”, reclamou a estrela australiana.













Kyrgios pode ser punido pelos organizadores de Wimbledon por suas ações, o que está longe de ser a primeira vez que ele é punido por suas travessuras.

Em 2019, Kyrgios foi suspenso por 16 semanas e multado em US $ 25.000 pela ATP por “comportamento agravado”.

Isso aconteceu um mês depois que ele foi multado em US $ 113.000 por um colapso em Cincinnati, no qual Kyrgios insultou o árbitro e destruiu duas raquetes.

Apesar das reprimendas, Kyrgios continua envolvido em cenas inflamáveis ​​quase todas as vezes que vai à quadra.

No início deste mês, ele acusou os torcedores em Stuttgart de abusar racialmente dele durante uma partida na cidade alemã.

Kyrgios deve enfrentar o sérvio Filip Krajinovic na segunda rodada do SW19 na quinta-feira, e está de volta à ação na quarta-feira nas duplas masculinas, onde se junta ao compatriota Thanasi Kokkinakis.