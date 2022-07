Wimbledon ‘muda o código de vestimenta’ para apoiar a Ucrânia — CMIO Esportes

Depois de banir jogadores russos e bielorrussos, os organizadores de Wimbledon fizeram outro gesto de apoio à Ucrânia, relaxando o notoriamente rigoroso código de vestimenta do torneio para permitir que as estrelas do tênis usem fitas amarelas e azuis.

De acordo com relatos no Reino Unido, funcionários do All England Club “não oficialmente” adaptou as regras para permitir que os jogadores usem símbolos nas cores ucranianas no Grand Slam deste ano.

A número um do mundo feminino polonesa Iga Swiatek foi vista usando um símbolo da Ucrânia em seu boné durante sua partida de primeira rodada na terça-feira.

É relatado pelo The Guardian que a dupla ucraniana Lesia Tsurenko e Anhelina Kalinina poderão fazê-lo quando se encontrarem em uma partida de simples na segunda rodada na quarta-feira, quando as autoridades fizerem uma “rara exceção” este ano.

Tsurenko disse após sua vitória na rodada de abertura que estava considerando o gesto, mas não tinha certeza se seria possível.













Wimbledon manteve um código de vestimenta rigoroso durante sua história de mais de um século. As regras ditam que os jogadores devem se vestir com roupas que sejam “quase inteiramente branco” e “não inclui off-white ou creme.”

O código de vestimenta para a Ucrânia segue a proibição de Wimbledon de jogadores russos e bielorrussos para o torneio desta temporada.

Essa decisão desencadeou uma espécie de guerra civil no tênis, com os circuitos ATP e WTA respondendo retirando o evento de 2022 de seus pontos no ranking.

Vários jogadores de alto nível também se manifestaram contra a proibição, incluindo o seis vezes campeão de Wimbledon Novak Djokovic.

A proibição significa que nomes como o número um do mundo masculino russo, Daniil Medvedev, estão proibidos, assim como estrelas femininas, como a top 10 bielorrussa Aryna Sabalenka.

Autoridades de Wimbledon alegaram que permitir que Medvedev e Sabalenka aparecessem na final da quadra de grama de alguma forma daria uma “vitória da propaganda” à liderança russa.

A ATP e a WTA permitiram que jogadores russos e bielorrussos continuassem a competir como neutros em suas turnês – uma postura espelhada pelo Aberto da França em maio-junho e pelo Aberto dos EUA no final deste ano.