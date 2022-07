Abramovich ligado a potencial compra de clube russo – mídia — CMIO Esportes

O ex-proprietário do Chelsea foi citado em reportagens sobre uma possível compra do clube de maior sucesso da Rússia

Roman Abramovich pode retornar ao futebol com um potencial investimento no Spartak Moscou pela gigante siderúrgica e mineradora Evraz, uma empresa na qual o bilionário tem participação acionária, afirmou um relatório na Rússia.

Abramovich vendeu oficialmente o Chelsea, time da Premier League inglesa, no mês passado, encerrando seu mandato de 19 anos como proprietário depois de receber sanções do governo do Reino Unido por seus supostos laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

O RB Sport informou na terça-feira que Abramovich poderia ser vinculado a um novo clube se a siderúrgica e mineradora Evraz – onde ele é um acionista significativo – adquirir o Spartak Moscou.

A agência russa alegou que "fontes do mercado de futebol falam de uma possível venda de [Spartak]" mas admitiu que esta não era uma perspectiva "A curto prazo."













Isso não impediu a mídia russa de discutir a possibilidade de Abramovich se envolver em um clube que atualmente é de propriedade majoritária do empresário Leonid Fedun, cofundador da gigante de energia Lukoil.

Alimentando a discussão sobre o futuro de Fedun foi o anúncio nesta semana de que o homem de 66 anos estava deixando seu cargo como vice-presidente da Lukoil “devido à idade de aposentadoria e às circunstâncias familiares”, embora o empresário insistisse que isso não afetaria seus compromissos com o Spartak.

Respondendo aos rumores de uma possível venda, o serviço de imprensa do Spartak disse que os comentários recentes de Fedun “permaneceu relevante”, enquanto um porta-voz da Evraz negou que a empresa estivesse “considerando quaisquer acordos para adquirir times ou clubes esportivos”.

O Spartak é o clube mais bem-sucedido da Rússia em termos domésticos e conquistou um recorde de 22 títulos da primeira divisão soviética/russa ao longo dos anos.













As recentes alegações não são a primeira vez que Abramovich está vinculado a uma potencial compra de um novo clube desde que ele foi forçado a se separar do Chelsea.

Relatos afirmam que o bilionário russo estava interessado no time turco da Super Lig Goztepe e no time espanhol da La Liga Valencia, antes de representantes do jogador de 55 anos descartarem os rumores em ambas as ocasiões.

Um argumento contra qualquer potencial envolvimento de Abramovich com o Spartak seria a amizade que ele tem com Evgeny Giner, que é presidente do CSKA Moscou, rival do Spartak.

A antiga empresa de Abramovich, Sibneft, era anteriormente patrocinadora do CSKA, e houve reivindicações de um conflito de interesses com sua propriedade do Chelsea, o que desencadeou uma investigação da UEFA em 2004, embora o bilionário tenha sido finalmente inocentado.

Quando ficou claro em março que Abramovich teria que vender o Chelsea, ele foi instado pelo deputado da Duma russa, Dmitry Svishchev, a construir um superclube na mesma escala em sua terra natal.

“Acho que agora é a hora de melhorar nossos clubes esportivos às custas de nossos próprios recursos. E a experiência de pessoas como Abramovich será, sem dúvida, valiosa para nossa indústria esportiva”, disse. disse o político.