Estrela do tênis faz alegações de encobrimento de Covid – CMIO Esportes

A tenista Alize Cornet afirmou que o Aberto da França sofreu um surto de casos de Covid que foram encobertos pelos jogadores.

Falando ao L’Equipe em sua terra natal, Cornet disse que havia um “epidemia” no Grand Slam de Paris no início deste mês, que “ninguém falou”.

“No vestiário, todo mundo pegou e não dissemos nada”, ela acrescentou, lembrando como Barbora Krejcikova se retirou do torneio e que o “vestiário todo” estava doente.

“Todos nós podemos ter tido gripe. O problema é que tivemos os três sintomas, [like an] coceira na garganta, tocamos e estava tudo bem, está tudo bem. Em Roland Garros, sim, acho que houve alguns casos e foi um acordo tácito entre nós”, disse. disse Cornet.

O jogador de 32 anos disse ainda que os jogadores não se autotestam para não entrar em “problema” e tem que tirar.

“Depois vi garotas usando máscaras, talvez porque soubessem [they might have it] e não queria passar. Você também tem que ter um espírito cívico”, ela concluiu.













Mais tarde, voltando atrás no Twitter, Cornet queria esclarecer que ela só “suspeito” alguns casos de Covid em Roland Garros sem ter nenhuma prova.

“Foi acima de tudo para enfatizar que o vírus agora fazia parte de nossas vidas e que tínhamos que lidar com isso”, disse. ela adicionou.

As observações de Cornet ocorrem durante Wimbledon, que já viu retiradas devido a casos de Covid.

Esta semana, os ex-vice-campeões Matteo Berrettini e Marin Cilic foram forçados a desistir depois de contrair a doença, o que fez com que 40% dos 10 melhores homens do mundo estivessem ausentes do torneio, ao considerar também a proibição de russos que afastou o número um do mundo. Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Na quarta-feira, os organizadores de Wimbledon, o All England Club, anunciaram que estão fortalecendo os protocolos Covid para evitar uma maior propagação do vírus.

De acordo com a BBC Sport, isso implicará em uma melhor ventilação e mais estações de desinfetante para as mãos, enquanto as máscaras estarão disponíveis para os jogadores que desejarem usá-las.