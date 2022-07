Equipe jurídica de Ronaldo pede pagamento ao advogado do acusador de estupro – mídia — CMIO Esportes

A equipe jurídica de Cristiano Ronaldo está buscando mais de US $ 600 mil em honorários após processo fracassado

Os advogados que representam Cristiano Ronaldo pediram a um juiz dos EUA que ordene ao representante legal de uma mulher que pague ao jogador US$ 626.000 relacionados a um processo civil fracassado contra ele há vários anos, de acordo com um relatório da Associated Press.

Foi alegado em um processo que a estrela portuguesa havia agredido sexualmente Kathryn Mayorga em Las Vegas, no entanto, a equipe de Ronaldo solicitou que o advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, pagasse os custos do que eles dizem ter sido 1.200 horas de trabalho para a defesa legal da ação civil. .

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Jennifer Dorsey, rejeitou a ação civil de Mayorga no início deste mês, na qual ela estava pedindo indenização de US $ 25 milhões, acusando Stovall do que ela chamou de “conduta de má fé” depois de determinar que Stovall havia usado documentos legais roubados ou vazados para promover o caso.













A decisão acrescentou que Stovall tinha “cruzou a fronteira do comportamento ético” na busca de um julgamento em seu favor e proibiu Mayorga de apresentar as acusações em uma data posterior.

“Considero que a aquisição e o uso continuado desses documentos foi de má-fé, e a simples desqualificação de Stovall não sanará o prejuízo de Ronaldo porque os documentos desviados e seu conteúdo confidencial foram tecidos no próprio tecido da [plaintiff Kathryn] Reivindicações de Mayorga”, disse Dorsey em sua decisão.

“Sanções severas são merecidas.”

Acrescentou que Ronaldo foi prejudicado pelas ações de Stovall no caso.

A soma em questão é significativamente maior do que o pagamento de US$ 375.000 que Ronaldo havia feito anteriormente a Mayorga. Ela também assinou um acordo de confidencialidade e concordou em retirar uma queixa criminal relacionada a alegações de que ela havia sido agredida sexualmente pelo futebol em um hotel de Las Vegas depois de conhecer o jogador de futebol em boate.

A equipe de Ronaldo concordou que o casal teve relações sexuais, mas sustenta que foi consensual.

No entanto, a equipe de Mayorga argumentou que o acordo de confidencialidade havia sido anulado depois que as alegações apareceram no jornal alemão Der Spiegel em 2017.

Eles usaram inicialmente um pseudônimo referindo-se a Mayorga, mas ela concordou em dar uma entrevista à publicação em 2018 sob seu nome verdadeiro.













Stovall argumentou que Mayorga não quebrou o acordo de confidencialidade e acusou Ronaldo e sua equipe jurídica de se envolverem em uma campanha de difamação e coerção.

Os detalhes do caso permanecem escassos, mas os documentos relacionados às alegações podem ser divulgados ao público se uma solicitação de registros públicos feita pelo New York Times for bem-sucedida.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas pediu a um juiz para determinar se eles são obrigados a cumprir o pedido.