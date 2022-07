Campeão mundial de boxe fala sobre o apoio a Kadyrov — CMIO Esportes

IBF, WBC e WBO campeão de boxe meio-pesado Artur Beterbiev lançou luz sobre o apoio que recebeu do líder checheno Ramzan Kadyrov.

O jogador de 37 anos acabou de ganhar, sem dúvida, a vitória mais impressionante de sua carreira no Hulu Theatre do Madison Square Garden, em Nova York, no início deste mês.

Na frente da multidão da cidade natal do americano, Beterbiev precisou de apenas duas rodadas para demolir Joe Smith Jr e tirar seu cinturão da WBO enquanto estendeu uma taxa de finalização de 100% em sua carreira de 18-0.

Em uma longa entrevista com Championat na Rússia, Beterbiev foi questionado sobre o apoio do líder checheno Ramzan Kadyrov, que continua forte apesar de Beterbiev ter se mudado para Montreal, no Canadá, há uma década.

Questionado sobre como a amizade começou, Beterbiev explicou que Kadyrov – que também apoia o lutador do UFC Khamzat Chimaev – o viu em um torneio amador juvenil na cidade chechena de Gudermes, enquanto Kadyrov já estava associado à federação de boxe.













Depois que Beterbiev venceu o torneio com “três ou quatro” primeiros acabamentos, Kadyrov se aproximou dele e disse: “Você vai se tornar um campeão olímpico, vejo potencial em você.”

Embora a previsão de Kadyrov para Beterbiev no espetáculo de atletismo de verão não tenha se provado verdadeira depois que ele perdeu para o eventual boxeador local Zhang Xiaoping nas oitavas de final em Pequim 2008, Kadyrov provou que Beterbiev tinha talento para alcançar a elite.

“Lembro-me de como ele disse quando eu ainda era jovem: ‘Artur, vou ajudá-lo com tudo o que puder, mas você deve lutar no ringue'”, disse. Beterbiev lembrou.

“Estas são palavras muito corretas, eu acho. Então eu tento boxear. Muita coisa mudou desde então, mas ele permaneceu a mesma pessoa simpática que pode recebê-lo a qualquer momento, embora agora ele tenha um status muito sério em termos de autoridade …

“Ele pode ajudar e apoiar na hora certa. Ele adora esportes, ele é muito solidário com nossos caras, especialmente para aqueles que representam a República da Chechênia”, Beterbiev continuou.













“E, provavelmente, não é segredo que ele apoia e ajuda atletas de outras cidades e repúblicas. [He] encoraja-os, dá-lhes presentes caros, carros. Posso dizer sem bajulação que nem um único chefe de república faz isso.” acrescentou Beterbiev.

Lutando com a bandeira canadense em sua última partida, apesar de os lutadores russos serem capazes de atuar sob o status neutro no momento, Beterbiev revelou como ele também conversou com Kadyrov sobre a situação, já que a Federação Russa de Boxe e a liderança da República Chechena sempre foram mantidas encontro.

Beterbiev perguntou a eles o que fazer e disse que ambas as partes o apoiavam enquanto o aconselhavam a não “entrar na política”.

“O importante é vencer” Beterbiev estressado. “Fiquei agradavelmente surpreso por ter sido tão apoiado.”

“Eles podem se virar e dizer alguma coisa. Mas especialistas em poltronas falam muito.”

Beterbiev confirmou que a Federação Russa de Boxe e seu chefe Umar Kremlev recentemente lhe deram uma BMW, que ele acha “vai dar jeito”.

“É muito bom quando essa atenção das pessoas da federação de boxe é incentivada”, ele adicionou.

Questionado sobre quem ele gostaria de lutar em seguida, Beterbiev disse que um confronto totalmente russo com o campeão da WBA, Dmitry Bivol, para coroar o primeiro rei indiscutível dos meio-pesados ​​da era dos quatro cinturões é um desafio. “prioridade”.

Mas não pode ser feito a menos que haja uma vontade de fazê-lo acontecer de ambos os cantos.

“Hoje esta questão está em aberto, pode ser resolvida a qualquer momento, se houver um desejo”, ele apontou.

“Eu tenho. Do outro lado – você tem que olhar. Já tive lutas de unificação duas vezes. Eles não teriam acontecido se o outro lado não quisesse lutar comigo. Eles se arriscaram, e foi assim que essas brigas acabaram. [It’s the] mesmo aqui. Se alguém realmente quer, vai acontecer”, disse. Beterbiev continuou.

Antes de poder enfrentar Bivol, Beterbiev pode ter que enfrentar o desafiante obrigatório Anthony Yarde em Londres, no entanto.