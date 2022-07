Chelsea inicia investigação após suicídio revelado — CMIO Esportes

Chelsea nomeou uma equipe de revisão externa para investigar alegações feitas pelo New York Times

O time da Premier League Chelsea nomeou uma equipe de revisão externa para conduzir uma investigação sobre alegações de um ambiente tóxico dentro do departamento de marketing do clube, após uma reportagem do New York Times que alega que havia uma atmosfera que levou “infelicidade, medo e pavor” entre os funcionários.

A ampla reportagem do jornal norte-americano revelou o que eles alegam ser um ambiente de trabalho ‘disfuncional’ que levou a preocupações extremas de cerca de 50 pessoas empregadas.

O jornal conversou com uma dezena de antigos e atuais funcionários do clube, com a reportagem acusando o diretor de marketing Gary Twelvetree de se envolver em uma campanha de ‘bullying’ que levou à humilhação de vários trabalhadores.

Twelvetree, ex-executivo da Visa, foi nomeado chefe da equipe de marketing do clube em 2017 e foi encarregado de supervisionar a revolução digital do Chelsea à medida que expandiam seu alcance nas mídias sociais e outros espaços online, incluindo liderar o muito difamado ‘5º Stand do clube ‘ aplicativo móvel.

O Times alegou que Twelvetree regularmente e abertamente humilhava funcionários na frente de seus colegas de trabalho – com alguns tirando licença médica prolongada, aparentemente em uma tentativa de proteger sua saúde mental.

Dez funcionários deixaram o clube, enquanto o departamento também ficou chocado com o suicídio de um colega respeitado em janeiro deste ano. Entende-se que o ex-funcionário havia sido demitido em setembro anterior, após retornar ao trabalho de licença médica.

Os proprietários do Chelsea nos disseram que contrataram uma “equipe de revisão externa” em meio a uma enxurrada de alegações de funcionários atuais e antigos contra o chefe de marketing. O clube também entrou em contato com a família do ex-chefe de TV do Chelsea, Richard Bignell, que tirou a própria vida em janeiro. https://t.co/vA9zc3oBKT — tariq panja (@tariqpanja) 29 de junho de 2022

O relatório de um legista revisado pelo Times disse que seu suicídio estava ligado a “desespero após a perda de seu emprego.”

No início deste ano, o clube realizou o que foi descrito como um “revisão cultural” de seu departamento de marketing – mas os funcionários viram pouca utilidade nisso, já que a revisão seria supervisionada pela Twelvetree.

No entanto, os novos proprietários do clube confirmaram que lançaram outra investigação sobre “alegações que foram feitas sob propriedade anterior“.

“A nova diretoria do clube acredita fortemente em um ambiente de trabalho e cultura corporativa que capacita seus funcionários e garante que eles se sintam seguros, incluídos, valorizados e confiáveis“, disse o clube em comunicado.

Chelsea acrescentou que “passos iniciais foram dados pelos novos proprietários para incutir um ambiente consistente com nossos valores”, embora ainda não esteja claro se alguma ação foi tomada contra o Twelvetree – que não comentou na reportagem do New York Times.













As preocupações permanecem entre os funcionários do clube, principalmente devido à recente mudança de propriedade que viu o empresário americano Todd Boehly liderar uma aquisição depois que o proprietário anterior, Roman Abramovich, optou por vender o clube em meio a uma névoa de sanções impostas a ele após o início do exército russo. campanha na Ucrânia.

Acredita-se que Bruce Buck, o presidente cessante, estava ciente das alegações contra o Twelvetree e aconselhou os membros da equipe em várias situações relacionadas a ele.

Guy Laurence, o executivo-chefe que administrava as operações diárias do clube e também lidava com reclamações semelhantes, também renunciou, provocando temores entre os trabalhadores de que as vias para as quais direcionavam as reclamações fossem removidas.

Mas a julgar por suas palavras, pelo menos, o Chelsea, administrado por Boehly, parece insistir em erradicar qualquer uma das dúvidas que infestaram o regime anterior.