Skatista trans vence menina de 13 anos e vence concurso em Nova York — CMIO Esportes

Uma mulher trans de 29 anos derrotou controversamente uma menina de 13 anos em Nova York no sábado para ganhar um torneio de skate.

Ricci Tres levou para casa $500 ao conquistar o prêmio máximo no Boardr Open.

Terminando em segundo atrás de Tres, que também atende pelo nome de ‘Ricci And Tres’, ficou Shiloh Catori, que ficou em 133º lugar no ranking global de Boardr.

Tres está na 838ª posição, mas quatro dos seis competidores na competição tinham menos de 17 anos, com o mais novo, Juri Ikura, com apenas 10 anos.

As discrepâncias biológicas e de idade foram divulgadas nas mídias sociais, com a skatista Taylor Silverman entre os críticos.

Silverman falou pela última vez sobre esse assunto em maio, depois de terminar repetidamente em segundo lugar contra machos biológicos em competições.

Desta vez, ela foi crítica novamente, compartilhando um pôster dos resultados e escrevendo: “Masculino vence finais de skate feminino e dinheiro no Boardr Open NYC apresentado pela DC hoje.”

O post de Silverman foi curtido mais de 5.000 vezes. Em maio, ela revelou como esteve “três concursos diferentes com mulheres trans, dois dos quais eu fiquei em segundo lugar [in]”.

Silverman ficou particularmente indignada com o fato de a transgênero vencedora do evento Redbull Cornerstone em que participou levar para casa US$ 1.000 das qualificatórias, US$ 1.000 pela melhor manobra e US$ 3.000 pela vitória nas finais.

“Isso totalizou US $ 5.000 do prêmio em dinheiro destinado a atletas do sexo feminino”, Silverman apontou.

Em relação a Tres, a porta-voz do governador republicano Ron DeSantis da Flórida, Christina Pushaw, questionou no Twitter por que o skatista e Chrissy Brown, de 28 anos, “competindo contra crianças”.

Tim Pool, um radialista americano, afirmou que os machos biológicos possuem vantagens físicas no skate devido à sua “centros de gravidade mais altos concedendo vantagens que não podem ser removidas com [hormone replacement therapy].”

Boardr não respondeu a um pedido da Fox News para comentar, mas sua decisão de permitir que Tres participe do evento feminino ocorre em um momento em que um dos maiores debates no esporte gira em torno de se os homens biológicos devem ter esse direito.

A autoridade global de natação FINA votou na semana passada para banir mulheres transgênero de eventos femininos se elas tiverem completado qualquer parte da puberdade masculina e prometeu formar uma ‘categoria aberta’ para esses atletas, o que impacta diretamente os planos da esperança dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e ex-universidade da UPenn. nadadora Lia Thomas.













A contraparte de ciclismo da FINA, a UCI, também dobrou o tempo de transição para 24 meses e reduziu pela metade a quantidade permitida de testosterona para 2,5 2,5 nmol/L, o que significa que a ciclista britânica Emily Bridges não pode competir em competições femininas até 2023.

No Reino Unido, a secretária de Cultura, Nadine Dorries, revelou que pedirá aos chefes de órgãos esportivos britânicos que sigam a liderança da FINA quando ela os encontrar na terça-feira. “claro como cristal” que as disciplinas femininas devem ser reservadas aos nascidos no sexo feminino.

Simultaneamente, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, sinalizou que quer que os atletas transgêneros desfrutem das proteções do Título IX, que foi aprovado em 1972 para proibir a discriminação com base no sexo, enquanto alguns estados como Louisiana recentemente baniram atletas trans de eventos femininos e femininos. .