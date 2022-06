Tribunal russo define data de julgamento no caso de drogas da estrela do basquete dos EUA – CMIO Esportes

O julgamento russo das acusações de contrabando de drogas contra a estrela do basquete feminino norte-americano Brittney Griner começará em 1º de julho, com um tribunal distrital estendendo a detenção de Griner por mais seis meses.

Griner compareceu ao Tribunal Distrital de Khimiki nos arredores de Moscou para uma audiência preliminar na segunda-feira, onde a data de início de seu julgamento foi confirmada, de acordo com a agência de notícias russa RIA.

Usando óculos e uma camiseta cinza, o astro do basquete foi visto sendo levado ao tribunal algemado.

A mulher de 31 anos foi detida por acusações de drogas depois que cartuchos proibidos de vape de haxixe foram encontrados em sua bagagem na chegada ao aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, em fevereiro.













Se ela for considerada culpada por acusações de narcóticos, Griner pode pegar até 10 anos de prisão.

Griner chegou à Rússia para jogar pelo time de basquete feminino UMMC Ekaterinburg durante a offseason da WNBA em sua terra natal.

A estrela geralmente joga pelo Mercury Phoenix, onde é oito vezes All-Star da WNBA e amplamente considerada uma das melhores jogadoras de basquete de todos os tempos.

No mês passado, funcionários do Departamento de Estado dos EUA declararam formalmente Griner como “detidos indevidamente”, com acusações de que a Rússia está usando o bicampeão olímpico como “refém político” e supostamente como um peão em uma potencial troca de prisioneiros.

No entanto, o Kremlin refutou essas acusações, com o porta-voz presidencial Dmitry Peskov dizendo à mídia americana que Griner deve enfrentar a lei como qualquer outra pessoa e não deve ser tratada de forma diferente por causa de seu status de estrangeira.