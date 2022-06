Gigantes russos disparam tiro de despedida brutal quando estrela estrangeira sai – CMIO Esportes

O clube de futebol russo Spartak Moscou não resistiu a uma provocação no atacante Jordan Larsson depois que foi confirmado que o contrato da estrela sueca havia sido rescindido.

O Spartak anunciou na segunda-feira que Larsson – que é filho do ex-ícone do Celtic e do Barcelona Henrik Larsson – deixaria o clube antes da nova campanha.

O jogador de 25 anos disse recentemente à mídia na Suécia que esperava evitar voltar à Rússia depois de passar o final da temporada passada emprestado ao AIK em sua terra natal.

Larsson se aproveitou de uma decisão da FIFA que permitia que jogadores estrangeiros suspendessem unilateralmente seus contratos com clubes russos após o conflito na Ucrânia – uma política que o órgão global de futebol anunciou na semana passada que estava estendendo para cobrir a temporada 2022/23. estação.













O Spartak disse em seu comunicado que um acordo foi alcançado com Larsson para rescindir seu contrato por consentimento mútuo, tornando-o um agente livre.

O breve anúncio do clube em seu site agradeceu a Larsson por sua passagem pela capital russa, onde jogou 83 partidas e marcou 27 gols.

Larsson teve duas primeiras temporadas positivas no Spartak depois de se juntar ao IFK Norrkoping em 2019, ajudando a equipe a terminar em segundo lugar na Premier League russa em 2021 e marcando 15 vezes no processo.

No entanto, seu impacto diminuiu muito na temporada passada, com Larsson não conseguindo marcar em nenhuma de suas 17 partidas na Premier League russa antes de sua transferência para o AIK em abril.

Essa produção insignificante foi captada pela equipe de mídia social do Spartak em uma mensagem zombeteira no Telegram depois que sua saída foi confirmada.

O post no estilo James Bond retratava cruelmente Larsson como ‘Agente 007’ – dividindo os números como ‘0 gols’, ‘0 assistências’ e ‘7 entrevistas’, aparentemente em um golpe na recente onda de comentários públicos de Larsson que ele queria fora do Spartak.

A referência ‘007’ foi infamemente usada pela primeira vez pela Sky Germany para provocar o difícil início de vida de Jadon Sancho no Manchester United depois que o ala inglês se mudou do Borussia Dortmund no ano passado.













Enquanto isso, há uma incerteza contínua no Spartak sobre o destino de outra estrela estrangeira depois que foi relatado que o ex-craque do Chelsea Victor Moses não havia comparecido ao treinamento de pré-temporada.

Autoridades do futebol russo reagiram com raiva à decisão da Fifa de permitir que jogadores e comissão técnica estrangeiros suspendam unilateralmente contratos em clubes russos por causa do conflito na Ucrânia.

Em uma declaração conjunta, a União Russa de Futebol (RFU) e a Premier League russa sugeriram que poderiam tomar medidas legais, chamando a decisão “discriminatório” e argumentando que abre um precedente perigoso para os direitos dos clubes e a validade das obrigações contratuais.