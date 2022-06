Chefe do UFC revela se vai abençoar revanche de McGregor-Mayweather — CMIO Esportes

O chefe do UFC, Dana White, cortou as conversas sobre uma revanche de boxe entre a estrela Conor McGregor e Floyd Mayweather pela raiz, alegando que um retorno há muito esperado de ‘The Notorious’ acontecerá no octógono para sua promoção de MMA de elite.

Mayweather e McGregor se enfrentaram de forma memorável em um sucesso de bilheteria de 2017 em Las Vegas, que foi a última luta de boxe profissional do ex-aluno do Hall da Fama Mayweather.

Um nocaute técnico na 10ª rodada viu Mayweather melhorar para 50-0 e posteriormente se aposentar. Desde então, ele participou de lutas de exibição com sua mais recente em Abu Dhabi contra Don Moore em maio.

Há quinze dias, o nativo de Grand Rapids teve sua próxima partida anunciada contra o lutador de MMA Mikuru Asakura em setembro.

Quanto a McGregor, ele falhou em sua busca para reconquistar o título dos leves no UFC com uma série de derrotas para Khabib Nurmagomedov e Dustin Poirier.













Atualmente na trilha de retorno depois de quebrar a perna em um terceiro encontro com Poirier há quase um ano no UFC 264, há rumores de que McGregor enfrentará Mayweather novamente no círculo quadrado, no qual White foi rápido em jogar água fria.

McGregor excluiu recentemente um post do Instagram que o viu dizer: “Eu aceito” em referência a uma revanche, e também houve relatos de que os dois campos, que incluiriam o chefe de McGregor, White de um lado, estão em negociações para que isso aconteça.

“Eu não. Eu não estou falando sobre isso.” White confirmou ao aparecer no The Jim Rome Show na segunda-feira.

“Vai estar na gaiola” White acrescentou mais especificamente sobre onde acontecerá a próxima luta de McGregor. “Conor pretende voltar no final deste ano, início do ano que vem.”

Com McGregor vivendo a vida a bordo de seu iate Lamborghini e viajando pelo mundo, algumas figuras como o ex-adversário e ex-campeão peso pena do UFC Max Holloway questionaram sua vontade de voltar ao esporte nos últimos dias.

De acordo com White, porém, o desejo de McGregor de colocar luvas e enfrentar o octógono é mais forte do que nunca.

“Quando eu falo com Conor, Conor quer lutar” Branco alegou.

"Conor recebe todos os tipos de ofertas para papéis no cinema e todas essas outras coisas que ele pode fazer e ganhar dinheiro. Ele não quer fazer nada disso. Conor quer lutar."













De acordo com um dos outros grandes nomes da bandeira do MMA, o ex-rei dos meio-pesados ​​Jon Jones, que está planejando uma incursão na segunda divisão dos pesos pesados, White disse que ‘Bones’ é “pronto para ir”.

“Estamos apenas esperando por um adversário. Ou vai ser [current heavyweight champion] Francisco [Ngannou] dependendo de quanto tempo seu joelho vai levar para se recuperar ou Stipe Miocic”, Branco confirmado.

“É muito interessante porque acredito muito na ferrugem do anel”, White comentou, com Jones não lutando desde uma controversa vitória em fevereiro de 2020 sobre Dominick Reyes.

“Mas para todas as coisas negativas que você poderia dizer sobre Jon Jones e sua vida pessoal e coisas que aconteceram, ele é o melhor. Ele é definitivamente o melhor de todos os tempos”, disse. Branco afirmou.