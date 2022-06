Gina Carano comenta possível briga com Ronda Rousey — CMIO Esportes

Gina Carano disse que estaria aberta para enfrentar a ex-campeã feminina do UFC Ronda Rousey em uma luta de retorno para ambas as mulheres.

A dupla é considerada pioneira do MMA feminino, com Carano registrando um recorde de 7-1 antes de se aposentar em 2009 e Rousey carregando a tocha para se tornar uma grande estrela do crossover e campeã do UFC que abriu caminho para grandes nomes como Amanda Nunes e Valentina Shevchenko.

Rousey disse recentemente que Carano era o único adversário para o qual ela voltaria. E ao falar com a Fox News, Carano parecia aberto a uma possível luta também.

“Sabe de uma coisa? Nunca deixe isso passar por mim.” comentou Carano.

“Poderia acontecer. Seria como, você sabe, daqui a seis meses, porque eu tenho muitas coisas que preciso fazer.

“Mas minha luta realmente é com [what] Eu realmente quero criar. Eu quero dirigir, quero produzir, quero dar a Ronda Rousey um trabalho em um dos meus filmes, então talvez haja algo que possamos fazer lá”, disse. acrescentou Carano, que construiu uma carreira de ator pós-luta com aparições em sucessos de bilheteria como Velozes e Furiosos 6 e Deadpool.













Carano afirma que o UFC e seu presidente Dana White certa vez ofereceram a ela US$ 1 milhão para enfrentar Rousey, que na época era campeã invicta dos galos.

Mas com White pulando a arma e já falando na mídia sobre o confronto finalizado, Carano se sentiu desconfortável com sua pressão pública e a megaluta desmoronou.

Rousey conseguiu um cartel de 12-2 no UFC que chegou ao fim com uma derrota na luta pelo título para Nunes no final de 2016.

Mais tarde, tornando-se mãe e estrela do wrestling da WWE, Rousey disse recentemente que há “apenas uma pessoa que eu voltaria para”, conforme relatado por Bloody Elbow.

“Quer dizer, eu já disse isso um milhão de vezes. Não é como se fosse algo novo, mas, para Gina, cara. Gina Carano,” ela confirmou, em relação à estrela da série ‘The Mandalorian’ da Disney, que foi demitida após uma série de postagens nas redes sociais com as quais os liberais discordaram.

No octógono, você teria que voltar quase 13 anos para encontrar a mais recente saída de Carano, que foi uma derrota no título dos penas do Strikeforce para o atual governante do Bellator Cris Cyborg por nocaute técnico.













Dada a popularidade dos lutadores, um encontro entre Rousey e Carano seria uma venda fácil para White no UFC, ou qualquer outra promoção que o pegasse.

Além disso, Rousey deixou claro que seu apelo era de respeito e não de malícia ou arrogância que Rousey às vezes era acusada de possuir muito em seus dias de luta.

Rousey insistiu que Carano foi a razão pela qual ela entrou na luta e mostrou a ela como era uma possibilidade para as mulheres iluminarem as fileiras profissionais.

“Eu sempre serei eternamente grata… e se ela alguma vez dissesse ‘Ronda, eu quero lutar com você amanhã com 90kg’, como o que diabos ela quisesse – não estou dizendo que ela tem 90kg – se ela quisesse venha para o meu quintal e faça a coisa do Rocky ou, você sabe, ding, ding e nós apenas fazemos no quintal, eu não me importo “ explicou Rousey.

“Vou lutar com Gina onde ela quiser e se ela não quiser, vá embora. [that there].

“É uma coisa de respeito, não como um ‘Foda-se. Estou indo atrás de você.’ É como, ei, se você quiser tirar aquele cartão, está lá. Eu a amo. Obrigado Gina por tudo que você fez,– terminou Rousey.