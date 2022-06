Estrela cotada para glória em Wimbledon desiste com Covid – CMIO Esportes

O vice-campeão de Wimbledon do ano passado, Matteo Berrettini, confirmou sua retirada do Grand Slam nas redes sociais após testar positivo para Covid-19.

O italiano deveria enfrentar o chileno Cristian Garin na tarde de terça-feira, mas foi às redes sociais para dizer aos fãs decepcionados que ele não faria fila.

Ao postar uma foto em preto e branco de si mesmo em ação no SW19, Berrettini disse que estava com o coração partido ao anunciar sua retirada de Wimbledon devido a um resultado positivo no teste Covid.

“Tive sintomas de gripe e [have] isolando nos últimos dias”, disse o jovem de 26 anos.

“Apesar dos sintomas não serem graves, decidi que era importante fazer outro teste de manhã para proteger a saúde e a segurança dos meus colegas competidores e de todos os envolvidos no torneio.

Berrettini disse que havia “sem palavras” para descrever sua extrema decepção.

“Acabou o sonho para este ano, mas voltarei mais forte”, ele prometeu, enquanto agradeceu seus 1,4 milhão de seguidores pelo apoio.

A notícia segue a retirada da estrela croata Marin Cilic, que também foi forçada a sair devido a uma infecção por Covid.

Berrettini já havia sido nomeado pelo número um do mundo Daniil Medvedev, que também está ausente devido à proibição de jogadores russos no torneio, como um de seus três favoritos para vencer Wimbledon.

Com um recorde de 9-0 na grama em 2022, Berrettini teve a forma de corresponder a essas previsões e expectativas, e também conquistou o Stuttgart Open e o Queen’s Club Championship, que é frequentemente visto como um aquecimento para Wimbledon.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Banido Medvedev é favorito em Wimbledon

Falando ao The Guardian no fim de semana, Berrettini também imaginou suas chances no sudoeste de Londres.

“Parece loucura, mas ao mesmo tempo sei que posso fazer isso. Significaria muito e com certeza significaria o momento mais alto da minha carreira e da minha vida”. disse ao jornal britânico.

No entanto, a retirada de Berrettini alimentará os temores de um surto de Covid na competição já manchado pela falta de pontos no ranking depois que os torneios masculino e feminino da ATP e WTA decidiram tirá-los de Wimbledon como resposta à proibição russa.

Devido à proibição de russos, que também afeta o número oito do mundo Andrey Rublev, além de retiradas do Covid e lesão do número dois do mundo Alexander Zverev, Wimbledon agora tem 40% dos 10 maiores astros masculinos do mundo ausentes de suas quadras.