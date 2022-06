Estrela em ascensão do UFC revela gesto comovente para o falecido pai de Khabib — CMIO Esportes

O desafiante peso-galo do UFC, Umar Nurmagomedov, revelou que deu as boas-vindas ao nascimento de um filho apenas dois dias antes de sua última aparição no octógono. O recém-nascido foi nomeado em homenagem ao falecido Abdulmanap Nurmagomedov – respeitado treinador de MMA e pai da lenda dos leves do UFC Khabib.

O invicto Umar Nurmagomedov impressionou novamente na noite de sábado em Las Vegas ao conquistar uma vitória por decisão dominante sobre o americano Nate Maness.

Após a luta, a estrela do Daguestão Nurmagomedov revelou o nascimento de seu filho apenas um dia antes da pesagem.

“Lembro que Khabib teve a mesma situação. Só que o filho dele nasceu um dia antes da luta, e o meu um dia antes da pesagem”. disse o lutador peso-galo.

Nurmagomedov acrescentou que o jovem foi nomeado em homenagem a seu tio Abdulmanap, o lendário treinador que faleceu aos 57 anos em julho de 2020 após complicações decorrentes de uma infecção por Covid-19.

Abdulmanap Nurmagomedov criou seu filho Khabib em um campeão invicto dos leves do UFC, que estava entre as forças mais dominantes que o esporte já viu.

Entre seu elenco de lutadores também estava seu sobrinho Umar e nomes como o atual candidato ao título dos leves do UFC, Islam Makhachev.

Desde a morte de Abdulmanap, o aposentado Khabib assumiu seu manto de treinador e estava novamente ao lado de seu primo Umar para supervisionar sua vitória no fim de semana ao lado do respeitado treinador Javier Mendez.

A vitória de Umar Nurmagomedov sobre Maness o elevou ao 15º lugar no ranking atualizado do peso galo do UFC, que é liderado pelo campeão americano-jamaicano Aljamain Sterling.

“Passo a passo,” disse Nurmagomedov ao reagir à notícia de seu status crescente.

Falando com Michael Bisping dentro do cage do UFC Apex no sábado, Nurmagomedov prometeu que “pronto” para uma disputa de título.

“Um dia vou ser campeão” disse a estrela russa em ascensão.