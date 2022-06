Hamilton envolvido em disputa de racismo na F1 após comentários do ex-campeão – CMIO Esportes

O sete vezes campeão mundial de F1, Lewis Hamilton, exigiu ação depois que um vídeo surgiu do também grande piloto do automobilismo Nelson Piquet usando um suposto insulto racial para se referir ao britânico.

No vídeo filmado no final do ano passado, mas divulgado apenas na tarde de segunda-feira, o brasileiro tricampeão mundial Piquet atribuiu o termo ‘neguinho’ a Hamilton.

A palavra portuguesa traduz-se literalmente como ‘pretinho’, e é frequentemente usada como um termo carinhoso em uma sociedade multicultural onde famílias e grupos de amigos são muitas vezes mestiços.

Se usada em um determinado tom ou em um contexto severo, no entanto, a palavra pode ser percebida como racista com Hamilton e seus torcedores se ofendendo nessa situação.

Hamilton abordou a discussão nas mídias sociais e twittou: “É mais do que linguagem.”

“Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar em nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e fui alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora de agir “. ele adicionou.

Antes disso, Hamilton escreveu em português: “Vamos focar em mudar a mentalidade” e também disse “Imagine” quando um usuário ponderou qual seria a reação se Hamilton twittasse: “Quem diabos é Nelson Piquet?” então encerrou sua conta.

Na entrevista de novembro ao Motorsport Talk, Piquet estava discutindo um acidente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha no ano passado que resultou no namorado da filha de Piquet e atual campeão mundial Max Verstappen saindo da pista e colidindo com as barreiras após colidir com Hamilton.

A Fórmula 1 foi rápida em condenar Piquet e disse que linguagem discriminatória ou racista é “inaceitável em qualquer forma e não tem parte na sociedade.”

“Lewis é um embaixador incrível do nosso esporte e merece respeito. Seus esforços incansáveis ​​para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo com o qual estamos comprometidos na F1.” o campeonato adicionado.

Juntando-se às críticas estava a equipe de Hamilton, Mercedes, que apoiou os esforços anti-racismo e diversidade inspirados no Black Lives Matter de 37 anos.

“Lewis liderou os esforços do nosso esporte para combater o racismo e ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora da pista”, disse. li uma declaração do fabricante alemão depois que também condenou as palavras de Piquet.

“Juntos, compartilhamos a visão de um automobilismo diversificado e inclusivo, e este incidente destaca a importância fundamental de continuar lutando por um futuro melhor”, disse. também disse.

O órgão regulador do automobilismo, a FIA, juntou-se ao pile-on e disse que tal linguagem e comportamento “nenhum lugar em nosso esporte ou sociedade em geral”.

Expressou solidariedade com Hamilton, mas não revelou se uma ação seria tomada contra Piquet.

Aos 69 anos, Piquet cortejou polêmica ao longo de sua vida no centro das atenções em meio a vitórias em campeonatos mundiais em 1981, 1983 e 1987.













Certa vez acusando o compatriota e rival, além do ídolo de Hamilton, Ayrton Senna, de ser gay, ele também comentou que a esposa de Nigel Mansell era “feio”.

Os comentários de Piquet relacionados a Hamilton o levaram a receber críticas da esquerda no Brasil, onde Hamilton é imensamente popular e até brandiu a bandeira do país após sua vitória mais recente na icônica pista de Interlagos, no subúrbio do sul de São Paulo.

Isso se deve ao conhecido apoio de Piquet ao presidente brasileiro de extrema-direita Jair Bolsonaro, que Piquet foi motorista no ano passado durante o Dia da Independência do país sul-americano.

Atualmente sexto na classificação de pilotos com Verstappen liderando, Hamilton retorna à ação no Grande Prêmio da Inglaterra neste fim de semana.