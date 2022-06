Luta de Fury-Paul corre perigo após Brit negar entrada nos EUA — CMIO Esportes

Uma luta de boxe entre o youtuber que virou lutador Jake Paul e Tommy Fury, irmão do campeão mundial dos pesos pesados ​​Tyson, corre o risco de ser descartado pela segunda vez depois que o britânico foi recusado a entrar nos EUA.

Tommy Fury enviou um vídeo para a mídia social na tarde de terça-feira, onde explicou que queria “acertar as contas antes que alguém tente.”

De acordo com o novato com 8-0, ele e sua equipe chegaram ao aeroporto de Heathrow, em Londres, prontos para voar para os EUA na manhã de terça-feira para uma entrevista coletiva para promover a luta recém-anunciada no Madison Square Garden, que deve ocorrer em agosto. .

Assim que Fury entrou no terminal, no entanto, ele afirma que foi puxado para um lado e informado pela Segurança Interna que seu visto ESTA havia sido negado, o que significa que ele não pode voar para os EUA por motivos ainda desconhecidos.

“Posso ficar aqui e dizer que não fiz absolutamente nada de errado e não tenho ideia de por que não tenho permissão para viajar para os EUA”. Fúria protestou.

“Eu tenho treinado para uma luta esse tempo todo e isso é tudo que eu tenho feito.”

Fury acrescentou que seus representantes legais não têm ideia de por que ele também não foi autorizado a viajar, e queixou-se de ter que lidar com eles enquanto estava no meio de um campo de treinamento.

“Não sei por que isso está acontecendo hoje, é um choque enorme para mim e para toda a minha equipe”, disse. ele continuou.

“Obviamente é uma questão que precisa ser resolvida. São questões do governo, é muito maior do que a luta agora e estou apenas tentando resolver isso”, disse. ele concluiu.

Os desenvolvimentos ocorrem depois que o irmão de Tommy Fury, Tyson, também foi negado a entrada nos EUA por supostas conexões com Daniel Kinahan, o irlandês acusado de administrar um império criminoso.

Kinahan atuou como consultor de Tyson Fury no passado por meio de sua empresa de consultoria MTK Global, que foi fechada desde que o governo dos EUA ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levariam à dissolução da família Kinahan ou à prisão de qualquer um de seus membros.

Foi relatado que 600 pessoas com conexões com o ‘Kinahan Organized Crime Group’ (KOCG) – como as autoridades americanas o chamam – foram banidas dos EUA como consequência, com Tyson Fury supostamente recusado o direito de embarcar em um voo que viaja para lá. 10 dias atrás.

Reagindo ao mais recente desenvolvimento, Paul foi ao Twitter e acusou Tommy Fury de tentar sair da luta enquanto expressava confiança de que ainda iria em frente.

“Tommy, não importa o quanto você tente sair dessa luta, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para não deixar você ir embora.” Paulo tuitou.

“Minha equipe e meus parceiros deixaram claros os passos que você precisa tomar para resolver sua última desculpa. Aceite-os ou admita que você é uma putinha assustada.”

Tommy, não importa o quanto você tente sair dessa luta, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para não deixar você escapar. Minha equipe e meus parceiros deixaram claro as etapas que você precisa seguir para resolver sua última desculpa. Pegue-os ou admita que você é uma vadia assustada. #TommyFumbles — Jake Paul (@jakepaul) 28 de junho de 2022

Se Paul x Fury realmente tiver que ser cancelado, seria a segunda vez que Fury teria que desistir de uma luta agendada entre os dois.

Em dezembro do ano passado, Fury disse que estava “de coração partido” quando uma infecção bacteriana no peito e uma costela quebrada o forçaram a cancelar sua primeira tentativa de encontro.

O ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley assumiu o seu lugar, e Paul nocauteou no sexto round para melhorar para 5-0.