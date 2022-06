Williams comenta sobre as chances de aposentadoria após a saída antecipada de Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

Serena Williams, sete vezes campeã de Wimbledon, deu a entender que talvez nunca mais volte ao Grand Slam após uma derrota chocante na primeira rodada para Harmony Tan na terça-feira.

Saindo do torneio na mesma fase em 2021 com uma lesão no tendão, a jogadora de 40 anos mostrou sinais claros de ferrugem em sua primeira partida significativa nos últimos 12 meses.

No final de uma partida que durou mais de três horas e durou até as 22h35, horário local no sudoeste de Londres, ela caiu por 5-7, 6-1, 7-6 (10-7) para um adversário classificado 115 no mundo .

Dada sua idade e a qualidade de sua exibição, Williams foi naturalmente questionada sobre quanto tempo ela pretende continuar no nível mais alto.

“Como eu disse, estou apenas planejando agora, vendo como me sinto, apenas para ir a partir daí”. Willians respondeu.

Mas quando pressionado sobre se a partida era uma despedida do SW19, Williams confessou que era uma pergunta que ela não pode responder por enquanto.

“Eu não sei. Quem sabe? Quem sabe onde eu vou aparecer.” ela ofereceu.

Williams sugeriu que ela não ficaria satisfeita com a derrota sendo sua memória de despedida no espetáculo esportivo britânico.

“Obviamente não. Você me conhece. Definitivamente não.” ela insistiu.

“Mas hoje eu dei tudo o que pude. Talvez amanhã eu pudesse ter dado mais. Talvez uma semana atrás eu pudesse ter dado mais. Mas hoje foi o que eu pude fazer. Em algum momento, você tem que estar bem com isso. .”

No final deste ano, porém, ela planeja disputar o US Open, que é de grande importância para ela se tudo estiver bem.

“Quando você está em casa, especialmente em Nova York, e no US Open, que foi o primeiro lugar que ganhei um Grand Slam, [it] é algo que é sempre super especial”, explicou Willians. “Sua primeira vez é sempre especial.”

“Definitivamente, há muita motivação para melhorar e jogar em casa”.

Williams estava em desvantagem, mas se recuperou no primeiro set para liderar por 4-2.

Graças a alarmantes 21 erros não forçados, porém, ela cedeu o set por 7-5.

No segundo, Williams saiu rugindo para conquistar o 6-1, e um retorno estava nas cartas quando ela subiu por 3-1 na decisão.

No entanto, o terceiro e último set foi para o tie-break, onde Williams abriu 4 a 0.

A americana não conseguiu capitalizar, porém, e novamente ficou para trás para uma adversária francesa de 24 anos que desfrutou do destaque de sua carreira com sua eventual vitória.

“Acho que fisicamente me saí muito bem” afirmou Williams, que foi aplaudida de pé na quadra central ao sair.

“Acho que nos últimos pontos, eu estava realmente sofrendo lá.”

“Mas eu sinto que apenas nesses pontos-chave, ganhar alguns desses pontos, é sempre algo mentalmente que você precisa. Eu fui muito bem em talvez um ou dois deles, mas obviamente não o suficiente.” ela confessou.

Reagindo à sua vitória histórica, Tan disse que estava “realmente assustado” quando saiu o empate e chamou sua adversária derrotada de “lenda”.

“Pensei que se pudesse ganhar um ou dois jogos, seria bom para mim”, acrescentou Tan, que agora enfrenta Sara Sorribes Tormo na segunda rodada na quinta-feira.