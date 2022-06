Manchester United descarta venda de Ronaldo – reportagem — CMIO Esportes

O clube teria dito ao craque português que ele não será transferido antes da nova temporada de futebol da Premier League

O ícone do Manchester United, Cristiano Ronaldo, não vai a lugar nenhum neste verão, depois que o clube disse ao atacante português que ele não está à venda, segundo relatos.

Ronaldo ingressou no United pela segunda vez em sua carreira antes da temporada anterior, em uma transferência da Juventus no dia seguinte.

Com os Red Devils com baixo desempenho em 2021/2022 e perdendo a qualificação para a Liga dos Campeões, no entanto, havia especulações de que o jogador de 37 anos poderia se mudar em meio a supostos interesses de Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint Germain.

De acordo com a ESPN, no entanto, fontes próximas ao clube afirmam que o United disse a Ronaldo que “querer e esperar” ele para ficar em Old Trafford para a próxima campanha que será liderada pelo novo técnico Erik ten Hag.













Fontes também disseram que Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e cinco vezes rei da Liga dos Campeões, Ronaldo quer ver os anos restantes de sua carreira jogando na competição de elite da UEFA e tem dúvidas sobre a extensão das ambições do United sem grandes contratações feitas. para 2022/2023.

No entanto, Ten Hag está contando com Ronaldo em sua equipe, e o ex-meio-campista do Ajax do holandês Frenkie de Jong pode chegar do FC Barcelona em um acordo de £ 69 milhões (US $ 84 milhões) já na quinta-feira.

A campanha de pré-temporada do United começa na segunda-feira, e acredita-se que Ten Hag e o novo diretor de futebol do United, John Murtough, estejam agora se concentrando no internacional brasileiro Antony no Ajax para reforçar o ataque.

O preço de € 80 milhões (US $ 85 milhões) que o time de Amsterdã colocou no ex-atacante do São Paulo FC está fornecendo um obstáculo, mas há mais otimismo em De Jong, que diz que o United está em “conversas avançadas” pousar.













Se tudo correr bem, o craque holandês De Jong pode chegar antes do United partir para uma turnê de pré-temporada pela Tailândia e Austrália em 8 de julho.

Depois de assinar um contrato de dois anos em 2021, Ronaldo ainda tem uma temporada pela frente em seu contrato atual e liderará Portugal na Copa do Mundo em novembro, onde enfrentará Gana, Uruguai e Coreia do Sul no Grupo H.